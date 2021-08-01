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Ford Kuga ST-Line No.043 ---- 1 萬公里保養並升級前鋁合金下控制臂

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-01 19:55:40



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Ford Kuga ST-Line 成為本站長期測試車輛以來，日前累積行駛里程達到 1 萬公里，因此安排前往中太汽車塔悠廠進行定期保養，並預約升級 21.5 年式所搭載的鋁合金前下支臂，不過輪胎則維持既有配置，未換上 21.5 年式的 PC6 配胎。

首先在保養部分，本次 10,000 公里的定期保養工資為新台幣 603 元，所更換的機油自先前的半合成機油，改為全合成機油，因此每瓶費用增加新台幣 30 元來到新台幣 610 元，耗費的數量為 5.5 夸特，另外還更換要價新台幣 200 元的放油塞螺絲 1 枚，以及要價新台幣 263 元的機油芯 1 顆，此外亦更新變速箱的來改善頓挫問題，防疫期間還附贈免費臭氧殺菌，保養總花費為新台幣 4,1458 元。

實施保養前，先頂高車輛散熱，再拆除引擎室下護板。
本次保養採用美國原裝進口 Motorcraft WSS-M2C961-A1 5W-30 全合成機油，收費方式以實際用量為準，而非取整數造成車主額外支出，開封未使用之機油將持續由下一位車主使用，避免浪費。
更換機油時，機油濾芯也需更換，報價為新台幣 263 元。
保養時會實施空氣濾網吹氣清潔。
技師將儀器深入副水箱內檢查冷卻液，確保濃度為 30% 合格數值。
保養完成後實施電瓶續電量檢查，累積行駛約 1.1 萬公里仍相當健康。
技師檢查四輪胎壓是否為正常值，若非正常值則將打氣補充。
接著便是升級 Kuga 前麥花臣懸吊系統的鋁合金下支臂，防疫期間連工帶料優惠價為新台幣 9,999 元 (原價新台幣 12,347元)。安裝時需先拆除引擎室下護板，再拆除副車架及三角架，原廠採用的螺絲為一次性設計，並有打上防脫落膠。而新的鋁合金下支臂採用左右不同長短螺絲的防呆設計。

安裝前需拆卸原有下支臂，內部採用一次性螺絲。
鋁合金下支臂具有防脫落螺絲設計。
左右側螺絲採用不等長的防呆設計。
鋁合金下支臂為一體成型，較鑄鐵版本更為精緻。
鋁合金前下支臂較原先的鑄鐵式可減輕 2.4 公斤的簧下重量。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，作為日常通勤與代步之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，於台北市區行駛 235.9 公里後，添加 35.31 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 6.681km/L。

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