Toyota Corolla Cross No.020 ---- 觸控螢幕介面操作感受

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這組螢幕的使用操作上，其功能鍵以觸控方式操作，並整合於螢幕左側排成一欄，自上而下依序為電源、主畫面、返回、音量加減、一鍵救援及聲控功能，全數採用藍色背光，並無傳統實體旋鈕或按鍵。若對車輛較不熟悉者，進行操作時時容易產生混淆，直覺性較不足。尤其是在切換音量大小時，還需要將視線朝向螢幕來確認按鍵位置，若是車上只有駕駛者一人的話，建議直接透過方向盤的快捷鍵來進行操作。
8 吋螢幕功能鍵全數採用藍色背光，並無傳統實體旋鈕或按鍵。若對車輛較不熟悉者，進行操作時時容易產生混淆。切換音量大小時，還需要將視線朝向螢幕來確認按鍵位置，若是車上只有駕駛者一人的話，建議直接透過方向盤的快捷鍵來進行操作。
在螢幕方面，其 8 吋的大小適中、可視角度大，系統介面的內容無論前座或者後座的乘員都能迅速判讀閱覽，加上白天與夜間切換顯示功能，能適時的提供適當螢幕亮度，降低眼睛閱讀的疲勞感。不過較可惜的是這組螢幕蘇然使用鋼琴烤漆提供不錯的質感，但在日間使用上，螢幕表面容易產生反光的情形，也容易產生指紋，在閱覽實用性上稍稍打了點折扣。
長按方向盤右側的 Mode 鍵，可一鍵快速靜音。
整體來說，Corolla Cross 螢幕設計與市面上大多數主流的車款相當，其介面位置對駕駛者來說是最迅速直觀的，加上全觸控的設計亦有不錯的科技感。不過功能按鍵若能利用較大的圖示表示，應能再提高盲操作的效率。
本週使用情形方面，Corolla Cross 主要僅提供編輯部做公務車使用，均於台北市區內短途行駛，目前尚存一格的油量，因此最新的油耗表現還有待下回加滿油後再揭曉。
8 吋螢幕大小適中、可視角度大，系統介面的內容無論前座或者後座的乘員都能迅速判讀閱覽，加上白天與夜間切換顯示功能，能適時的提供適當螢幕亮度。
本週使用情形方面，Corolla Cross 均於台北市區內短途行駛，目前尚存一格的油量，因此最新的油耗表現還有待下回加滿油後再揭曉。