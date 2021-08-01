COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Toyota Corolla Cross No.020 ---- 觸控螢幕介面操作感受

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-01 23:55:40

為符合時代趨勢以及消費者使用習慣，在市場不斷競爭演變之下，車用配備介面從早期操控面板已經逐漸被整合式觸控螢幕取代。Toyota Corolla Cross 順應時代潮流在豪華車型以上全數標配 8 吋Wi-Fi 主機螢幕，並於中控台上方以懸浮式設計呈現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這組螢幕的使用操作上，其功能鍵以觸控方式操作，並整合於螢幕左側排成一欄，自上而下依序為電源、主畫面、返回、音量加減、一鍵救援及聲控功能，全數採用藍色背光，並無傳統實體旋鈕或按鍵。若對車輛較不熟悉者，進行操作時時容易產生混淆，直覺性較不足。尤其是在切換音量大小時，還需要將視線朝向螢幕來確認按鍵位置，若是車上只有駕駛者一人的話，建議直接透過方向盤的快捷鍵來進行操作。

8 吋螢幕功能鍵全數採用藍色背光，並無傳統實體旋鈕或按鍵。若對車輛較不熟悉者，進行操作時時容易產生混淆。切換音量大小時，還需要將視線朝向螢幕來確認按鍵位置，若是車上只有駕駛者一人的話，建議直接透過方向盤的快捷鍵來進行操作。
長按方向盤右側的 Mode 鍵，可一鍵快速靜音。
在螢幕方面，其 8 吋的大小適中、可視角度大，系統介面的內容無論前座或者後座的乘員都能迅速判讀閱覽，加上白天與夜間切換顯示功能，能適時的提供適當螢幕亮度，降低眼睛閱讀的疲勞感。不過較可惜的是這組螢幕蘇然使用鋼琴烤漆提供不錯的質感，但在日間使用上，螢幕表面容易產生反光的情形，也容易產生指紋，在閱覽實用性上稍稍打了點折扣。

整體來說，Corolla Cross 螢幕設計與市面上大多數主流的車款相當，其介面位置對駕駛者來說是最迅速直觀的，加上全觸控的設計亦有不錯的科技感。不過功能按鍵若能利用較大的圖示表示，應能再提高盲操作的效率。

8 吋螢幕大小適中、可視角度大，系統介面的內容無論前座或者後座的乘員都能迅速判讀閱覽，加上白天與夜間切換顯示功能，能適時的提供適當螢幕亮度。
本週使用情形方面，Corolla Cross 主要僅提供編輯部做公務車使用，均於台北市區內短途行駛，目前尚存一格的油量，因此最新的油耗表現還有待下回加滿油後再揭曉。

本週使用情形方面，Corolla Cross 均於台北市區內短途行駛，目前尚存一格的油量，因此最新的油耗表現還有待下回加滿油後再揭曉。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.16%6.84%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.23%79.77%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.31%35.69%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀