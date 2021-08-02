全新純電動房車　Mercedes-Benz EQE 將在今年 9 月於 IAA 慕尼黑車展正式發表

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從目前釋出的 2 張外觀與內裝照片來看，EQE 在外觀部分將採用近似 EQS 的流線房車造型，車尾配置橫貫式 LED 導光燈組，至於車體平台也採用與 EQS 相同的 Electric Vehicle Architecture (EVA) 電動車模組化平台打造，動力預計配置單馬達後驅與雙馬達四驅選項，輸出約莫介於 300~700bhp。
內裝方面，全新 EQE 配置與 EQS 相仿的 Hyperscreen，EQS 所搭載的 Hyperscreen 是以 141 公分寬的 Gorilla Glass 玻璃表面 OLED 曲面螢幕構成，應用在駕駛座、中控台及乘客座共 3 大區塊，總共可觸控操作面達到 2,432.11 立方公分，系統內建 12 組致動器，可帶來觸覺回饋，整體結構以蜂巢狀組成來強化剛性並確保安全。系統規格方面，MBUX Hyperscreen 採用 8 核心 CPU、24GB RAM (頻寬達 46.4GB/秒)、攝影鏡頭及光感應模組等構成，支援 AI 人工智慧及學習功能，支援最高 7 組使用者檔案。
介面與功能方面，MBUX Hyperscreen 成為全車控制、資訊與娛樂中心，除了外側整合空調出風口，駕駛座螢幕支援更豐富與多元的資訊顯示功能，包括 EQ 電動車所需的電量與回充等資訊，中控台螢幕則導入 Zero Layer 理念將所有功能整合，並依照當下需求來調配最適合的顯示方式，乘客座螢幕則可支援完整的娛樂與影片觀賞功能，同時支援防止駕駛分心觀看的設計。
除了推出 EQE 純電動房車，Mercedes-Benz 也將在 IAA 慕尼黑車展發表 C-Class All-Terrain 跨界旅行車、S-Class GUARD 防彈車、Mercedes-AMG 油品高性能車等作品，7Car<小七車觀點> 屆時也會帶來更進一步的報導。