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躲新冠疫情強忍腎結石腰痠　當心恐致洗腎

躲新冠疫情強忍腎結石腰痠　當心恐致洗腎
躲新冠疫情強忍腎結石腰痠　當心恐致洗腎

健康醫療網

2021-08-02 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位52歲男子強忍腰酸好幾星期，實在無法忍受才求醫，發現兩顆約二公分大的結石堵住左腎臟出口，已形成嚴重的腎水腫，經軟式輸尿管腎臟鏡以鈥雷射轟碎結石，僅住院兩天就回家躲疫情。澄清醫院中港院區泌尿外科主任江冠忠表示，雖然疫情當頭，腎結石病人千萬不能強忍，錯失治療期有可能對腎臟造成不可逆性的傷害，甚至恐因腎衰竭而需終身洗腎。

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結石卡腎臟出口狹窄處　體外震波碎石效果不佳

江冠忠主任表示，該患者的兩顆約兩公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處，由於結石不小，用體外震波碎石恐效果不佳，如果用經皮腎碎石術因需在腰部開一個傷口穿到腎臟碎石，要較長時間住院又引起患者的恐慌，最後接受了軟式輸尿管腎臟鏡加上鈥雷射的碎石術，以可彎曲軟式輸尿管腎臟鏡由尿道進入腎臟結石的地方，啟動鈥雷射像機關槍似的轟碎結石，碎成僅0.1公分的粉末狀，再隨尿液自然排出。

經住院兩天，該患者就可以火速出院，回北部躲疫情，一切的腰酸消失不見，最近再回診照X光檢查，原來兩顆大結石已不見縱影。

尿路阻塞恐影響腎功能　多喝水＋定期追蹤為上策

江冠忠主任說，腎結石好發年齡約在30至50歲之間，除了會使患者腰痠、絞痛及血尿外，最重要的是造成尿路阻塞後，直接影響到腎臟的功能，如果不及時治療，可能對腎臟造成不可逆性的傷害，近而造成腎衰竭而需終身洗腎。

此外，腎結石與飲食有關，不少患者都有家族病史，即使將結石粉碎排出仍有一半的患者仍有復發的可能；建議結石患者要多喝水外，最重要的是要定期門診追蹤檢查，以避免造成更大的傷害。



資料來源：健康醫療網 躲新冠疫情強忍腎結石腰痠　當心恐致洗腎

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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