力與美的肌能系貼紮！運動選手最佳助攻好物

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「肌能系貼紮技術」的力學
肌能系貼布是具彈性、透氣、輕薄、柔軟的貼布，與另一種運動場上所見的「白貼」不同。白貼屬於硬質貼布，布料不具彈性，質地較堅實，黏性較強，主要功能是固定、保護受傷部位，常見於關節處，近似於「護具」的效果，將受傷或需要支撐的部位保護固定起來。優點在於強力的保護，缺點則在於會限制貼紮部位的活動。
肌能系貼布則是軟質貼布，不會限制貼紮部位的活動，運動選手可以盡情活動運用身體，而貼布的彈性特質，可以在貼紮時運用不同程度的拉力，使貼紮部位有不同的作用，成為運動選手的絕佳輔助工具，提升運動表現而不會造成過多身體的壓力與副作用。
運用輕拉力時，貼布的彈性與回縮性可以輔助肌肉功能，依據貼紮方向不同，對肌肉產生不同刺激，可以促進肌肉表現，調節肌肉群協調。運用中拉力時，可以刺激本體感覺受器，增加運動時本體感覺回饋，讓運動員更能掌握身體運用。運用高拉力時，則可達到類似「白貼」的局部固定與保護作用，其柔軟特性，並不會完全限制肢體活動度。
「肌能系貼紮技術」的美學
肌能系貼布的不同顏色可因應各類比賽的規則與需求。有些項目規定運動員身上不可以有醒目的配備，或是服裝款式與顏色需與整體一致。此時，可選擇低調的膚色貼布，不會與原有服裝產生衝突，同時保持服裝造型一致。
而有些項目，允許運動員身上可以有明顯的輔助裝置，則可使用色彩繽紛的貼布。貼布運用色彩心理學，除膚色外，還有藍色、紅色與黑色。藍色在色彩心理學上，具有使心情平靜的作用；紅色具有興奮促進的作用；黑色具有沉穩的穩定感。
不同顏色的貼布，彈性等性質皆相同，可依據色彩學選擇，甚至可以搭配服裝，成為造型的一部分。貼布的形狀與線條，各有不同用途，也具有美觀的附加效果！