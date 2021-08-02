阻擋 AK-47、手榴彈　Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic 頂級防彈房車登場

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此次全新亮相的 S680 Guard 4Matic 外觀基礎上與一般 S-Class 長軸版車型並太多差異，但為了達到如此高階的防護措施，S680 Guard 4Matic 在全車最脆弱的玻璃換上多層設計，同時在疊層之中採用聚碳酸酯塗層，搭配特殊的芳綸纖維和聚乙烯所組成的車窗，其厚度達到 10 公分。如此一來不管是被槍擊、異物撞擊或是炸彈攻擊引爆，車窗依舊能夠提供不錯的視野。而如果車側被炸彈所攻擊，全新設計研發的車身底部鎧裝幾乎完全覆蓋車底，也能保護左右車體不受 AK-47、手榴彈、炸藥等武器的襲擊。
內裝部分維持相同的四人座設計，當然像是全車頂級真皮座椅、 Burmester 音響與後座娛樂系統依舊保留下來，不過 S680 Guard 4Matic 外觀特色之一的後座三角窗為安全起見則改成封閉式設計，進而防止後座乘客頭部受到襲擊，此外為強化車身，全景天窗也被取消。此外 Guard 版本更加入另外全方位後方不透明卷簾、加熱式擋風玻璃與側窗、操作簡便的緊急報警系統、遇火警會自動啟動的滅火系統、緊急新鮮空氣導入系統來保護乘員免受煙霧或刺激性氣體的侵入、液壓動力升降的重型側窗與後方特殊冷卻室，並配備米其林防爆輪胎與胎壓監測系統，允許駕駛者在即使有損壞的輪胎於危險區域逃生的狀況下還能行駛高達 30 公里的距離。
動力表現上，S680 Guard 4Matic 搭載 6.0 升雙渦輪 V12 汽油引擎，最大馬力擁有 612hp 以及 84.7kgm 最大扭力，並配置 4Matic 四輪驅動系統，不過礙於增重後的車身，極速僅可以達到 190km/h。