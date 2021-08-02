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家門前偷嗆女友爸！他抬頭見「門鈴」卻臉綠　真相全笑翻

▲國外有男子在女友家前偷嗆女友爸，下秒抬頭一看卻瞬間臉綠。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲國外有男子在女友家前偷嗆女友爸，下秒抬頭一看卻瞬間臉綠。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 22:42:21

情侶在一起一段時間，總是要面臨「見家長」的尷尬場面，但要給對方父母好印象，是件很不容易的事。近日，就有網友到女友家作客，到達門口正準備掛斷和朋友的電話，並還偷嗆女友的爸爸，沒想到抬頭一看門鈴，卻讓他瞬間崩潰，影片一出也引起熱議。

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根據《鏡報》報導，國外一名網友「@ corighteous」在《TikTok》分享自己的出糗影片，只見他一邊和朋友講電話，一邊準備走進女友家，結果在要掛電話時，他和向朋友說了一句「好吧，就先這樣，我要去見見那個混蛋了」。

▲男子抬頭看到視訊門鈴瞬間臉綠，這才知道自己剛偷嗆女友爸被錄下來。（圖／翻攝自《@corighteous》TikTok）
▲男子抬頭看到視訊門鈴瞬間臉綠，這才知道自己剛偷嗆女友爸被錄下來。（圖／翻攝自《@corighteous》TikTok）
沒想到的是，當男子一抬頭，就看到女友家的門口有安裝視訊門鈴，這才知道，自己剛剛說的話都被監視器錄下來了，這讓他瞬間崩潰，立刻轉身離開門前，同時還碎念一聲「可惡！」

影片曝光後，吸引超過240萬人觀看，紛紛留言笑說，「哈哈哈你完蛋了」、「被女友爸爸看到就慘囉」、「看來是時候分手了」、「我希望你趕快轉身回家，因為這段影片絕對會被她爸爸看到」、「如果是我爸，肯定會拿出他的散彈槍跟你打招呼」、「沒想到視訊門鈴還有這用途」、「再亂講話啊，女友家人都會看到的」。（編輯：許智超）

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