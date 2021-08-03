拉力血統 強勢鴨境　Toyota GR Yaris 試駕

●專為 WRC 賽事而開發的道路用車，不同於標準版 Yaris
●Toyota 首款導入碳纖維車頂車型
●車身外鈑件：鋁合金材質 (10%)、輕量化鋼材 (66%)
●平整化底盤(引擎下護板、底盤平整化護板、四輪輪弧定風翼)
●專屬開發 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪引擎，針對進排氣最適化、燃燒效率提昇 (D-4ST雙噴射系統、進氣道角度加大)、輕量化設計 (汽缸本體、曲軸、水套)、冷卻效率提昇 (大型引擎水泵、鋁合金機油冷卻器)
●iMT6 速手排變速箱，可自動偵測換檔、轉速訊號並自行於升、降檔補油，即使不跟趾也能避免頓挫。
●TAC (Travel Adjusted Clutch) 行程自動調整離合器，避免離合器片磨損導致踏行程變化， 維持一致操控感受。
●油門踏板加寬 5mm、煞車踏板增加邊框、離合器踏板圓弧度增加
●排檔桿長度縮短 20mm、排檔座高度提昇 75mm、倒車檔加入拉環
●GR-FOUR 四輪傳動，具備電子控制多片式離合器 (前後分配)及 Torsen® LSD 前後軸限滑差速器 (左右分配)，支援 4 種模式，Normal 一般 (前 60 後 40)、Sport 運動 (前 30 後 70)、Track 賽道 (前 50 後 50) 及 Expert 專家 (關 VSC+Track 模式)
●專屬前麥花臣後雙 A 臂懸吊，增加前後外傾角
●煞車採用前-對向 4 活塞卡鉗 356mm 雙片式劃線通風碟盤 搭配 後-對向 2 活塞卡鉗 297mm 劃線通風碟盤
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說起 Toyota 近年來的競技歷史，可追溯到 2007 年時首度以 TEAM GAZOO 之名參加德國紐柏林賽道 24 小時耐久賽，開啟 Gazoo 參與賽事的篇章，2015 年旗下所有賽車業務納入 TOYOTA GAZOO Racing (TGR) 統籌，2017 年 GR 品牌正式誕生，同年 Yaris GRMN 正式登場。2018 年獲得 WRC 及 WEC 冠軍，在賽道創下佳績後，於 2019 年推出與 BMW 合作開發的 GR Supra，並在去年 (2020) 推出源於 WRC 賽事的本文主角 Yaris，今年則推出 GR 86 小跑車，使 GR 名號更為響亮。
國內市場方面，總代理和泰汽車也自 2019 年引進 GR Supra 以來持續推展 GR 品牌，2020 年推出國產的 Corolla Altis GR Sport 房車，今年則在 4/8 展開 GR Yaris 的預售作業，引進單一編成，預售價新台幣 185 萬元起，30 輛的配額迅速訂購一空，魅力可見一斑。經過近 4 個月預售期間，和泰汽車選在 8/3 正式發表，建議售價為新台幣 179 萬元起，配額也提高至 80 輛。
外觀方面，GR Yaris 在車頭配置大型方型進氣壩、蜂巢式格柵、三眼式 LED 遠近燈、定位燈，車側採用寬體造型，車門為無框窗設計，車外後視鏡蓋施以黑色烤漆，車頂導入 Toyota 量產車首見的碳纖維樣式，足踏 BBS 18 吋鍛造式鋁圈，搭配 225/40R18 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎，車尾配置雙邊單出排氣尾管。車色部分，和泰汽車引進的 GR Yaris 提供標準的雪貂白 (040) 與受訂生產的晶燦紅 (3U5、疾競黑 (219) 共 3 款選擇。
GR Yaris 在車頭配置大型方型進氣壩及蜂巢式格柵。
GR Yaris 採用寬體造型，車尾線條短促，車身尺碼長寬高為 3,995x1,805x1,455 (mm)，軸距則為 2,560mm。
車尾寬體造型相當明顯，尾燈組與行李廂蓋黑色飾板相連，排氣尾管採用雙邊單出設計。
水箱罩線條細長，廠徽內建毫米波雷達。
頭燈採用三眼式 LED 遠近燈設計，搭配下方弧形定位燈。
前保險桿兩側採用立體的導流與飾蓋設計，前霧燈位於下方。
前保險桿氣壩內部以蜂巢搭配格柵設計，兩側加入大型導流孔，GR 徽飾設於右側。
GR Yaris 足踏 BBS 18 吋鍛造式鋁圈搭配 225/40R18 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎，煞車採用前對向 4 活塞卡鉗 356mm 雙片式劃線通風碟盤，搭配後對向 2 活塞卡鉗 297mm 劃線通風碟盤。
雙前葉子板鑲有 GR 徽飾。
GR Yaris 導入 Toyota 量產車首見的碳纖維車頂。
車外後視鏡蓋施以黑色烤漆，基座飾蓋具有導流設計。
GR Yaris 採用無框窗車門設計，窗戶接近 B 柱處採用黑色處理。
LED 導光條尾燈組與行李廂黑色飾蓋連貫，GR Yaris 銘牌位於尾門右側。
後保險桿下方採用擴散器設計，倒車及後霧燈位於中央，排氣管為雙邊單出設計。
內裝方面，GR Yaris 採用四人座設定，並透過將油門踏板加寬 5mm、煞車踏板增加邊框、離合器踏板圓弧度增加、排檔桿長度縮短 20mm、排檔座高度提昇 75mm 及倒車檔加入拉環等方式提昇操駕便利性，座艙具備軟質儀錶台、Ultrasuede 麂皮搭配皮質包覆座艙/GR 專屬運動座椅、真皮包覆方向盤、手煞車及排檔頭，並搭載全彩 HUD 抬頭顯示器、雙環式儀錶板搭配 4.2 吋 MID、7 吋影音主機、雙區恆溫及中央 12V 插座等配備。
GR Yaris 採用簡單就手的座艙佈局，儀錶台採用軟質塑料包覆。
儀錶板以雙指環針搭配中央 4.2 吋 MID 行車資訊幕設計，提供足夠的判讀性與資訊量。
方向盤採用三幅式，外圈施以真皮包覆搭配紅色縫線，下方加入 GR 徽飾，盤徑不大，握感良好。
全彩 HUD 抬頭顯示器投影於前擋風玻璃中，可顯示車速、引擎轉速、行車資訊與 Toyota Safety Sense 系統運作情形。
中控台上方配置 7 吋多媒體觸控主機，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接。
中控台螢幕下方設有具止滑功能的置物空間。
空調採用雙區獨立恆溫設計，透過旋鈕與按鈕操作，並以單色液晶顯示幕呈現。
中控台下方左側為駕駛模式切換開關，右側為 12V/120W 電源插座。
GR Yaris 的檔桿長度縮短 20mm，排檔座高度提昇 75mm，並在倒車檔加入拉環，提昇操駕便利性。
中央鞍座右方整合 iMT 變速箱智慧控制開關、S-VSC 轉向輔助車輛穩定控制系統開關及怠速熄火開關，下方可貼紙訴說此車專為 WRC 賽事研發。
手煞車拉柄施以真皮包覆，搭配紅線縫線增添熱血氛圍。
GR Yaris 配置 Ultrasuede 麂皮搭配皮質包覆專屬運動座椅，提供出色的包覆與支撐性，椅面不致過窄，調整方式採用四向全手動。
後座空間適合身材嬌小或孩童乘坐，雖無中央扶手但提供置物凹槽。
附表為本站實測座艙空間數據。
GR Yaris 的行李廂標準置物容積為 141 公升，後排座椅放倒後可載 4 顆 18 吋胎圈。
安全防護方面，GR Yaris 標準配備 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統，提供 ACC 主動式車距維持定速系統、PCS 預警式防護系統、LTA 車道偏離警示系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統，以及 S-VSC 轉向輔助車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、HAC 上坡起步輔助系統、6 具 SRS 輔助氣囊等主被動安全配備。
附表為本站實測行李廂空間數據。
動力配置方面，GR Yaris 搭載針對 WRC 賽事開發的 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，針對進排氣最適化、燃燒效率提昇 (D-4ST雙噴射系統、進氣道角度加大、輕量化設計 (汽缸本體、曲軸、水套)、冷卻效率提昇 (大型引擎水泵、鋁合金機油冷卻器)，搭配 6 速 iMT 手排變速箱及 GR-Four 四輪傳動系統，於 6,500rpm 時可輸出 261ps 最大馬力，於 3,000~4,600rpm 間可輸出 36.7kg-m 峰值扭力。
駕駛 GR Yaris 上路，在踩踏離合器時即可感受到行程偏短，而手排檔位易相當明確好找，在雨天起步時 GR-FOUR 四輪傳動將豐沛的動力穩穩發揮，在 Normal (一般) 模式的前 60 後 40 傳動狀態中即具備不錯的循跡性，切入 Track 賽道模式使驅動比例達到前後各 50%，跟隨性良好，轉向設定精準刁鑽，在彎道中的操縱性相當出色，即便切至前 30 後 70 的 Sport (運動) 模式仍可牢牢掌握，令人驚艷。
GR Yaris 的離合器具備行程自動調整功能，而 IMT 變速箱還可自動於升降檔時補油，使頓挫感進一步消弭，而前麥花臣搭配後雙 A 臂懸吊的配置，以及刻意加大的前後外傾角，使得過彎極限頗高，然而避震器阻尼調校偏硬，路感也十分明顯，對於熱血操駕有利，卻影響日常乘駕的舒適性，整體來說仍偏向追求純粹駕駛樂趣的鋼砲設定。
國內三門掀背的選擇日趨稀少，而源於拉力賽事的原廠開發作品更是難得一見，莫怪乎今年 4 月展開預售之時，GR Yaris 在短時間內就獲得超過配額近 10 倍的訂單，實際體驗後確實也發現其成熟度與可玩度均實至名歸，對於有意入主此類性能掀背的族群來說，魅力應是難以抵擋。