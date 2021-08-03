拉力血統 強勢鴨境　Toyota GR Yaris 試駕

新在哪裡？

●專為 WRC 賽事而開發的道路用車，不同於標準版 Yaris

●Toyota 首款導入碳纖維車頂車型

●車身外鈑件：鋁合金材質 (10%)、輕量化鋼材 (66%)

●平整化底盤(引擎下護板、底盤平整化護板、四輪輪弧定風翼)

●專屬開發 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪引擎，針對進排氣最適化、燃燒效率提昇 (D-4ST雙噴射系統、進氣道角度加大)、輕量化設計 (汽缸本體、曲軸、水套)、冷卻效率提昇 (大型引擎水泵、鋁合金機油冷卻器)

●iMT6 速手排變速箱，可自動偵測換檔、轉速訊號並自行於升、降檔補油，即使不跟趾也能避免頓挫。

●TAC (Travel Adjusted Clutch) 行程自動調整離合器，避免離合器片磨損導致踏行程變化， 維持一致操控感受。

●油門踏板加寬 5mm、煞車踏板增加邊框、離合器踏板圓弧度增加

●排檔桿長度縮短 20mm、排檔座高度提昇 75mm、倒車檔加入拉環

●GR-FOUR 四輪傳動，具備電子控制多片式離合器 (前後分配)及 Torsen® LSD 前後軸限滑差速器 (左右分配)，支援 4 種模式，Normal 一般 (前 60 後 40)、Sport 運動 (前 30 後 70)、Track 賽道 (前 50 後 50) 及 Expert 專家 (關 VSC+Track 模式)

●專屬前麥花臣後雙 A 臂懸吊，增加前後外傾角

●煞車採用前-對向 4 活塞卡鉗 356mm 雙片式劃線通風碟盤 搭配 後-對向 2 活塞卡鉗 297mm 劃線通風碟盤

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× GR Yaris 的行李廂標準置物容積為 141 公升，後排座椅放倒後可載 4 顆 18 吋胎圈。

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