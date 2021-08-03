新台幣 168.8 萬元起　Fiat 500e 3+1 展間實拍

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此次拍攝的 500e 3+1 車型為 Icon 版本，PIT 報價新台幣 168.8 萬元起，除了加入一扇對開式後門之外，其餘外觀設計與尺吋均與新世代 500 相同，增加 30 公斤車重，全車造型致敬傳統 500 的輪廓，車頭中央廠徽改以 500 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現，頭燈採用全 LED 光源，足踏 16 吋鋁合金輪圈，車尾方面同樣維持圓潤俏皮的視覺感受，但後保桿更加立體，且尾燈在剎車時會形成 E 字的 LED 樣式。車色部分，提供黑色、白色、銀粉漆、特殊漆等等。
車頭斗大的 500 字樣取代 Fiat 廠徽，似乎訴求著子品牌的身分。
500e 車系標準車型採用 16 吋放射狀鋁圈設計。
內裝部分，500 3+1 因採用副駕駛側對開車門設計，使 B 柱整合後門之內，換取更便利的上下車及置物空間，若需安裝後座兒童安全座椅也更為輕鬆。配備部分，500 3+1 也同樣換上較舊款更加簡潔的中控台設計，採用了獨立式 10.25 吋 UConnect 5 多媒體螢幕，儀錶板改以 7 吋數位螢幕取代，方向盤從三幅式設計變為雙肋的造型，朝向科技化靠攏，也配備手機無線充電及大面積天窗。安全方面也進一步提升，配備了符合 SAE Level 2 等級半自動駕駛技術的 ADAS 系統，包括前方自動緊急煞停、盲點偵測、車道維持輔助和主動式巡航控制系統等等。
車側窗框下緣具有 500e 字樣點綴。
500e 3+1 版本右側車門採用對開式，因此並無傳統 B 柱設計。
右後門必須先打開前門才能進行開啟動作。
後門把手開關位於門板內側，輕輕一扳即可拉起。
動力配置方面，500 3+1 採用 42kWh 的電池組搭配單顆電動馬達，整套純電系統可發揮 118hp 的最大馬力，官方表示 500e 可以在 9 秒內達成 0-100km/h 加速，極速為 150km/h。在歐盟 WLTP 規範下可提供 320 公里的續航力，使用 85kW 充電器，可以在 35 分鐘內將電量充至 80%。
打開後安全帶會跟隨車門一起向外展開。
Fiat 500 車系自 1957 年登場以來，成為義大利國民小車的象徵，此回推出的 3+1 車型在保持經典設計元素的基礎下，新增車門來提昇實用性，估計成為車系當中最受歡迎的版本。