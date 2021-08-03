全球限量 350 台　Acura NSX Type S 即將登場

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Acura/Honda NSX 車系起緣於 90 年代，經過 20 幾年的沉寂在 2015 年推出第二代大改款車型。作為品牌的精神象徵，NSX 坐擁相當多的科技應用，其動力系統採用 75 度夾角的 DOHC V6 雙渦輪增壓引擎配上 9 速 DCT 雙離合器變速箱與前二後一共三組電動馬達所構成的 Hybrid 系統，兩個前輪各有一組直接驅動的電動馬達，後電動馬達則接到變速箱內, 補足 V6 渦輪增壓引擎的中低速扭力與再加速性能，四輪動力分配採用本田獨家的 SH-AWD (Super-Handling All Wheel Drive) 全時四輪驅動系統，達成其他對手難以望其項背的操控性能。
此回即將推出的限量版 NSX Type S 有望成為 NSX 車系歷史當中又一款具備收藏價值的版本，在第一代時期，Honda 分別推出了 1999 NSX Zanardi Edition (生產 51輛)、NSX-R (1992 年~1995 年間生產了 483 輛)、NSX Type S (1997 年~ 2001 年間生產了 209 輛)和 NSX S-Zero (1997 年~ 2001 年間生產了 30 輛)。截至今年為止，第二代 NSX 在美國的銷量總計超過 1,500 輛，全球銷量超過 2,500 輛。
此外，新款 NSX Type S 也成為了 Acura 品牌在今年的第三款 Type S 車型，讓品牌的性能形象再往上一個層次。NSX Type S 預計在 Ohio 工廠當中的 Performance Manufacturing Center 中心量產，並且將提供強化後的優異性能表現。