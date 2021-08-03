強調越野性能　Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 八月日本市場上市

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Toyota 性能子品牌 Gazoo Racing 目前共分為 GRMN、GR、GR Sport 以及 GR Parts 四種階段等級的產品，而這次新推出的 Land Cruiser GR Sport 便是根據 Dakar Rally 越野車手的回饋意見所開發而成，並且將於 2023 年參加 Dakar Rally 拉力賽。
在外觀設計方面，Land Cruiser GR Sport 具備專屬的空力套件，包含重新設計含有斗大的“Toyota”字樣的水箱護罩，內部以黑色網格狀取代鍍鉻飾條；前保險桿下方的氣壩線條與標準版不同，並直接以黑色防刮材質呈現營造更粗曠的感受；在車側方面，配置六幅式 18 吋鋁圈，同時輪拱、門把、後視鏡外蓋都採用黑色烤漆處理；車尾部分，同樣採用專屬保桿設計，並與車頭相同下方都配有金屬防撞護板。
內裝方面，為了強調運動氣息大量採用黑色與深紅色搭配，而三幅式方向盤上也有相當顯眼的 Gazoo Racing 標誌，其他包含 12.3 吋多媒體娛樂系統開機顯示、智慧鑰匙和頭枕上也都有 GR 標誌，同時中控台、門板和方向盤上也都透過類碳纖紋路來提升熱血氣息。
越野性能表現方面，新一代 Land Cruiser 300 採用經過輕量化工程的 GA-F 平台車架，保有傳統分離式階梯大樑設計，除了標準搭載前後電子差速器之外，GR Sport 車型亦將 E-KDSS 電子動態懸吊系統納入標準配備清單內，該系統可以根據每顆車輪的接觸地面的情況個別調整動力分配，消除碎震並強化桶身上下吸收擺動的阻尼，增進市區行駛的穩定性。
目前 Land Cruiser GR Sport 為車系旗艦車型，在日本市場汽油版建議售價為 7,700,000 日元起、柴油版為 8,000,000 日元起，預計在日本 Yoshiwara Plant 工廠生產，8 月開始交車。