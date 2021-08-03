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新台幣 1,132 萬元起　Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-03 17:55:41

台灣賓士今日 8/3 正式推出 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，建議售價為新台幣 1,132 萬元起，預計最快今年 10 月可到港並開始交車。

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外觀方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 在車頭配置具有 Maybach 字樣的直柵式鍍鉻水箱護罩，搭配保險桿大面積進氣口，引擎蓋加入鍍鉻線條，頭燈為多光束智慧型數位式樣，車側擁有獨立於 C 柱後方的三角窗，足踏 20 吋 Maybach 五輻式鍛造輪圈，車尾配置雙層設計鍍鉻保桿與排氣尾飾管。車色部分，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 可選擇 10 種銀粉漆及 5 種特殊漆，另外還可選擇全球限量生產供應，由工匠費時 1 週手工噴塗的 10 種專屬雙色漆。

內裝方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 配備具有專屬 Maybach 介面的 12.3 吋 3D 儀表板、Nappa 真皮方向盤、主動環景式內裝照明，搭配直立式 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕，並結合 AR 擴增實境導航及抬頭顯示器，座椅採用 Nappa 真皮包覆，後座可選擇三人沙發式座位或獨立雙座位，另外也標配 MBUX 後座視聽娛樂系統、MBUX 智能控制、後座安全帶推送裝置、手勢控制功能、禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多達 43.5°。消費者還可選配 31 具揚聲器 Burmester® 高階 4D 環場音響系統，座椅將內建 8 支聲波傳感器。

動力配置方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 48 V 輕油電系統，於 5,500 時可輸出 503 hp (48V +20 hp) 最大馬力，於 2,000∼4,500rpm 時可輸出 700Nm 峰值扭力，搭配 9G-TRONIC 9 速手自排及 4MATIC 四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.8 秒完成，極速為 250km/h。

駕馭表現方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 標準配備後軸轉向系統及 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，可透過 48V 電控液壓避震器進行主動彎道側傾功能，預先掃描前方道路起伏，做出懸吊支柱調整，消弭小碎震。除此之外也具備 Maybach 駕駛模式，透過二檔起步方式來改善乘坐品質。

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