R Variant 旅行版確定導入　全新第 8 代 Volkswagen Golf R 預售 195.8 萬元開放接單

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R 是 Volkswagen 發展性能的豪華品牌，Golf 8 R 擁有較前代更具侵略性的造型，具備 R 專屬運動化前、後保桿造型、R 專屬車身同色跑車側裙和 R 專屬藍色煞車卡鉗，同時以水箱護罩藍色飾條、霧銀色後視鏡罩彰顯專屬身分，尾門具備黑色大型後下擾流、廠徽下 R 徽飾和專屬運動化四出尾管，19 吋 Estoril R 專屬跑車輪圈展現強烈的跑格氣息。Golf 8 R Variant 外觀則再加上鋁質車頂架、全景式電動天窗與 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟），提升實用機能性。
19 吋 Estoril R 專屬跑車輪圈展現強烈的跑格氣息。
廠徽下 R 徽飾。
R Performance Package 套件內的 R Performance 專屬大型擾流尾翼。內裝部分包含 R 專屬運動化真皮多功能觸控方向盤、R 專屬碳纖維紋中控台、車門飾板和金屬踏板，其中方向盤左側按鍵控制區提供特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，內裝同時採用首次導入的 R 專屬 Nappa Carbon /碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色 R 徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，同時駕駛座具備電動調整含記憶功能，而雙前座均有通風加熱功能。
在數位化座艙導入之下，10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示 R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如 R 專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar 增壓值和賽道單圈計時，同時另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表，帶給更具性能戰鬥化的駕駛氛圍。
其它數位化機能還有 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，並且支援無線 Apple CarPlay 及無線 Android Auto 功能、手機無線充電裝置及多重模式選擇的 30 色車室氛圍燈等皆為標配，同時可選配 HUD 抬頭顯示器及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。
Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，並且支援無線 Apple CarPlay 及無線 Android Auto 功能。
選配 R Performance Package 將新增 Drift Mode 飄移模式與 Special Mode 紐柏林賽道模式。
10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示 R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如 R 專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar 增壓值和賽道單圈計時，同時另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表，帶給更具性能戰鬥化的駕駛氛圍。
R 專屬 Nappa Carbon /碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色 R 徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，同時駕駛座具備電動調整含記憶功能，而雙前座均有通風加熱功能。動力表現上，Golf 8 R / R Variant 搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，能爆發最大馬力 320ps 和最大扭力 42.8 kgm，五門掀背車型 0－100km加速僅 4.7 秒，R Variant 則為 4.9 秒。這次台灣福斯也帶來 R Performance Package 供車主選配，內容包含 R Performance 專屬大型擾流尾翼、電子限速提高至 270 km/h、新增 Drift Mode 飄移模式與 Special Mode 紐柏林賽道模式。
Golf 8 R / R Variant 搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，能爆發最大馬力 320ps 和最大扭力 42.8 kgm。至於在今年 4 月率先登場的 Tiguan R 在台灣成為歐洲市場以外最熱門的市場，原廠在這次也宣布 2021 年式配額全數售罄，並緊急追加 2022 年式 Tiguan R，預售價 205.8 萬元，且帶來了許多消費者期待的 Akrapovič 鈦合金蠍子管（限定 2022 年式新車選配），提供 15.8 萬元選配價和原廠保固。
2022 年式 Tiguan R 開放 Akrapovič 鈦合金蠍子管選配，價格為 15.8 萬元。