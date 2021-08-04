創下 7:40.748 單圈成績　Audi RS 3 成為紐柏林北環道 (Nürburging Nordschleife

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本次 Audi 派出 Audi Sport 賽事暨研發車手 Frank Stippler 負責駕駛，今年 6 月份時跑出的單圈時間較本次慢了 4.64 秒，經過多次的努力後才創下破紀錄的單圈成績。
動力配置方面，全新 RS 3 採用點火順序為 1‑2‑4‑5‑3 缸的 2.5 升 TFSI 直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600~7,000rpm 間可輸出 400ps 最大馬力，於 2,250~5,600rpm 間可輸出較前一代高出 20Nm 的 500Nm 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱及 quattro 四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，極速受電子限速為 250km/h，可選配升級為 280km/h，若再選配 RS Dynamic 套件及陶瓷煞車系統後可提高至 290km/h。
操駕表現方面，全新 RS 3 為第一款導入 RS Torque Splitter 扭力分配差速器的 Audi 量產車，可依序車速、路面以及轉向幅度主動扭力分配至負荷較大外側車輪，降低轉向不足的特性。例如在左側彎道當中，扭力傳遞到右後輪；在右側彎道中，扭矩則傳遞到左後輪，並且在直線加速行駛時也會推送扭力至兩個後輪，帶來更佳的穩定性和靈活表現。若在封閉路段，甚至可以透過 Audi drive select 將 100% 的扭力分配到單一後輪，實現甩尾功能。
除此之外，全新 RS 3 也配備由 Audi RS 部門所調校的跑車化懸吊系統，另外也可以選配主動式阻尼懸吊，同樣可以根據駕駛模式不同改變組尼強度，提供更豐富的駕馭樂趣，也具備 mVDC 模組化車輛動態控制，在制動方面標配前六活塞煞車卡鉗，可選配前 380x38 (mm) 碟盤的陶瓷煞車，以及高性能輕量化煞車 (前 375x36 搭配後 310x22 碟盤)。
RS 3 首見於第二代 A3 車系，自 2011 年推出後奠定 Audi 在豪華 C-Segment 高性能掀背車款的基礎，邁入第三世代 A3 後 RS 3 新增房車版本，使消費者擁有更多選擇，如今在第四世代 A3 推出後，將 RS 扭力分配差速器導入 RS 3 當中，並延續直列 5 缸渦輪引擎的傳統，相信會受到喜愛此一組合的族群繼續支持。