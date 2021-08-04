標配 CHAdeMo 快速充電插座　美規 2022 年式 Nissan Leaf 登場

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美規 2022 年式 Leaf 主要的變動，在於將 CHAdeMO Quick Charge Port 快速充電座列為全車系標準配備，搭配 240V 充電線組，並將 ProPILOT Assist 半自動駕駛輔助及 Intelligent Around View® Monitor 智慧環景影像行車輔助系統下放至 SV PLUS 級距。
動力配置方面，40kWh 車型搭配 110kW 電動馬達，可輸出 147hp 最大馬力及約 320Nm 峰值扭力，滿電最高續航里程約為 240 公里；62kWh 車型搭配 160kW 電動馬達，可輸出 214hp 最大馬力及約 339Nm 峰值扭力，滿電最高續航里程約為 364 公里。
Nissan 正積極推動 Nissan NEXT 轉型計畫，預定在 2023 年前售出 1 百萬輛包括 e-POWER 或純電動系統的電動化新車，也冀望讓電動化車款滿足更多產業的需求。國內市場方面，第二代 Leaf 已在總代理裕隆日產的規劃之下於 2019 年 9 月 25 日採單一編成的方式推出，建議售價為新台幣 149 萬元，試駕報導 [請按此參閱]。