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慶祝車系 70 周年　Toyota 推出 Land Cruiser 70 "70th Anniversa

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-04 17:55:41

Toyota Land Cruiser 70 車系推出至今已有 37 年的歷史，但一直以來在海外市場仍有以限定的方式少量販售。而今年適逢 Land Cruiser 車系 70 周年之際，Toyota 於日前在澳洲市場宣布推出限量 600 輛的 70 周年紀念版，包含 320 輛雙廂貨卡、200 輛單廂貨卡以及 80 輛廂車版本。

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Toyota Land Cruiser 車系最早於 1951 年的 Toyota BJ 開始發展，累計在全球市場共銷售超過一千萬輛，其中在澳洲市場就有 114 萬輛的成績，受到當地消費者的喜愛。這次新推出的 70 周年紀念版是以 GXL 車型為基礎，提供 French Vanilla、Merlot Red 和 Sany Taupe 三種車色塗裝選擇。

外觀設計上導入擁有 Toyota 字樣的新式水箱護罩設計，前保險桿與輪拱件也採用黑色防刮材質處理，配備 16 吋鋁圈、燻黑頭燈，而日行燈與霧燈則使用 LED 光源。車身細節處配有"Heritage"和"70th Anniversary"的徽飾代表本車的限量身分。

在座艙方面，70 週年車型主要採用全新黑色內裝，換上與 Hilux 相同的皮革包覆方向盤、皮革排檔桿以及木紋飾板、黑色與銀色搭配的飾條。中控台上增加兩個 USB-A 充電孔與兩個杯架增加實用性。

動力表現部分，搭載一具 4.5 升 V8 柴油渦輪增壓引擎，搭配 5 速手排可產生 202hp 馬力與 430Nm 扭力，結合低速加力檔、前後差速器與四輪驅動，透過原始的大樑底盤提供優異的越野性能。

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