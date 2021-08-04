黑化套件上身　美規 2022 年式 Hyundai Santa Fe XRT 亮相

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Santa Fe XRT 是基於 SEL 編成搭配 Convenience 便利套件所打造而來，在前後保險桿下方採用黑色點綴，前後下護板施以暗銀色處理，水箱罩採用消光黑色，車外後視鏡蓋運用黑色烤漆，足踏 18 吋深色 XRT 專屬鋁合金輪圈，側裙下方配置 XRT 專屬登車踏板，車頂配備黑色行李架及橫桿。
動力配置方面，Santa Fe XRT 採用 Smartstream 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 191hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出約 245.4Nm 峰值扭力，搭配 8 速 SHIFTRONIC® 手自排變速箱，驅動方式分為前輪驅動或 HTRAC 四輪驅動。
國內市場方面，Hyundai 總代理南陽實業選在今年 7/1 正式公布全新改款 Santa Fe 全車系價格，就如先前所揭露的一樣，首波導入 2.2 升 Smartstream 柴油渦輪引擎與 1.6 升 Turbo Hybrid 車型，其中柴油車型正式價格分別是 GLD-A 144.9 萬、GLD-B 154.9 萬、GLD-C 169.9 萬三個車型；HEV 油電車型則還是預售階段，提供 GLTH-A 145 萬、GLTH-B 150 萬、GLTH-C 170 萬三個等級，柴油 GLD-C 試駕報導 [請按此參閱]。