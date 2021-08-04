化身動感跑旅 Audi Q5 Sportback 45 TFSI advanced 試駕

●第二代小改款 Q5 全新衍生的車型。
●更寬幅的八角型水箱護罩。
●流線型的 C 柱設計。
●車身更長、更寬更低扁，造就更低趴動感的外型。
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Audi 在 2020 年發表小改款 Q5 車系之後，於同年追加全新的 Q5 Sportback 車型，以小改款 Q5 車系既有的元素改變車身結構，加入更流線身型正式挑戰 X4、GLC Coupe、Range Rover Velar 等同級對手。台灣奧迪在今年 3 月推出 Q5 車系後，今年 7 月正式宣布導入 Q5 Sportback，同樣提供 45 TFSI 單一動力選擇，編成方面共有 2 個常規販售車型，而此次試駕版本為車系入門的 Advanced 車型。
Q5 Sportback 外觀上擁有更寬福家族化的八角形水箱罩，頭燈標準配備 LED 光源，可選配 matrix-design 矩陣式樣。車側除了明顯的肩線之外，主要就是 B 柱上方往後的車頂線條向下收斂，營造出跑旅的氣勢。Q5 Sportback 全車系三款車型於車頭造型設計皆有獨特的識別風格，此次試駕的 advanced 車型若無選配黑色套件的話，其內部使用鍍鉻直柵式水箱護罩設計；而 S line 車型則換上蜂巢式水箱護罩設計搭配鍍鉻元件點綴，結合兩側鍍鉻幾何圖形保桿設計，流露更運動化面貌；至於 Edition One 車型同樣採用蜂巢式水箱護罩設計，但改搭黑色外觀風格套件。
advanced 車型家族化的八角形水箱罩內部使用鍍鉻直柵式水箱護罩設計，而本次試駕車選配了黑色套件，因此以黑色烤漆呈現更運動的風貌。
Audi Q5 Sportback 車身尺碼長寬高分別是 4,689mm x 1,917mm x 1,635mm，軸距為 2,829mm，營造出更為緊湊流線的風格。
advanced 車型配備標準型 LED 頭燈，近燈/遠光燈、日行燈以及方向都是 LED 光源。
本次試駕車選用 19 吋鋁圈。
黑色後視鏡選配價 6,000 元。
車尾燈位置水平往後延伸 3 公分，讓整體車尾設計更為有型。
進入到室內車艙，Audi Q5 Sportback 運用液晶螢幕、氣氛燈、銀色飾板同樣展現一貫的前衛科技設計質感，全車系搭載 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與 10.1 吋觸控螢幕，透過觸控、語音聲控等功能，即可直覺操作車內多項資訊娛樂功能；另車內亦標配手機無線充電座與 Audi 智慧型手機介面，滿足新世代用車族群的喜好。
三幅式多功能方向盤造型依舊採用滾輪以及按壓的方式操作。
Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，除了有提供傳統的雙環儀表顯示以及全螢幕導航模式之外，亦新增了條狀式的轉速與時速顯示，帶來令人耳目一新的感受。
全新世代的 10.1 吋觸控螢幕為全車系標配，並且可以自定義功能選單到首頁上。
三區獨立恆溫空調採用傳統實體按鍵與旋鈕來操作。
排檔座前方取消原有的觸控面板，因此騰出了一個開放式置物空間。
全車系標配手機無線充電板。
雙前座椅皆具有電動可調整功能(含電動腰靠)，乘員可以很輕鬆、快速地調整至最適位置。
後座其頭部空間並未因為車頂線條受限太多，實際乘坐依舊有不俗表現。同時後座能夠向前滑移 10 公分，可讓後方的行李廂空間額外增加 60 公升，若是再透過 4/2/4 分離傾倒功能，更能增添使用上的機能便利性。
後座可獨立控制空調溫度。
全景式天窗在 Q5 Sportback 上一律為標準配備。
行李廂在標準乘坐模式下擁有 510 公升至 1,480 公升，較標準車型略為縮小。
安全防護方面，小改款後的 Q5/Q5 Sportback 全車系配備公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，提供 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統 (盲點警示)、後方預警式安全防護系統、後方橫向車流輔助系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統、陡坡緩降輔助系統及斜坡起步輔助系統等機能。
動力配置方面，台灣奧迪引進的 Q5 Sportback 車系僅有 45 TFSI 單一動力，採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 12V 輕型複合動力系統，搭配 7 速 S tronic雙離合器變速箱及 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可輸出 265hp 最大馬力及 37.2kgm 峰值扭力。
奧迪在動力方面的調校可謂相當精準，其 7 速自手排變速箱與引擎的匹配度相當優秀，讓擁有 265hp 最大馬力的渦輪引擎能適時發揮出當下所需要的加速力道，對比同價位的對手來說其性能表現也相當突出。而所應用的 12V Mild-Hybrid 輕油電混合動力就如先前體驗過標準版相同，除了能夠進一步降低燃油的損耗，引擎啟動的階段，在車內會感受略微震動，不如同級對手採用的 48V 系統來的順暢，精緻度的展現可以再更好。
操控方面，底盤懸吊阻尼設定紮實，兼顧豪華車款應有的舒適度與沉穩度，而方向盤轉動起來雖然輕手，但其配備的電子機械式動力轉向系統亦提供水準之上的指向表現，以 SUV 來說算是相當容易掌握。
第二代 Audi Q5 在上市將近 5 年的時間點，終於迎來挾帶更多新科技應用的中期改款車型來強化市場戰力。而此次試駕的 Q5 Sportback 在講求更運動化的跑旅外型之餘，並不失去原有的實用機能，且在入門等級就提供不俗的動能表現，想必對於喜愛豪華跑旅的消費者又多了一個新選擇。