中國大陸市場 MPV 生力軍　全新北京現代庫斯途 Hyundai Custo 亮相

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北京現代庫斯途 Custo 長寬高分別為 4,950mm x 1,850mm x 1,734mm，軸距為 3055mm。外觀上採用了現代家族最新的設計元素，其車頭設計融合了運動與幾何造型設計元素，以鑽石切割風格的水箱護罩營造出大氣的精緻美感，並將 LED 頭燈組嵌入其中，與 Tucson 相仿的設計一眼就能讓人認出是同品牌的車款。前保桿兩側的霧燈也融合了進氣口設計，搭配銳利的線條進而提升新車的運動感。
車側方面可以看到車輪盡量向前懸與後懸靠攏，造就出相當修長的車身比例，寬大的車門也利用線條勾勒降低廂車呆版印象。官方表示後門採用電動啟閉功能，其開口寬度達到 715mm，更便利乘客上下車。尾部方面，採用目前相當流行的貫穿式尾燈組，後保險桿透過大面積黑色塑膠材質裝飾，搭配下方的銀色護板點綴，添增些許的粗曠感。
車內配備遠端控制副駕駛和第二排座椅功能，可進行座背角度調整，並有一鍵放鬆模式，其他還包括了電動尾門、後座對話模式、循環出風模式等，兼顧車內乘員的乘坐舒適度。空間機能方面，庫斯途 Custo 在多人乘坐模式下擁有 262L 的行李廂空間，可收納 6 個 20 吋行李箱，而第三排座椅倒放後也提供相當平整的空間利用。
動力部分預計提供 1.5 升及 2.0 升渦輪增壓汽油四缸引擎，最大馬力分別為 170hp 與 236hp。隨著中國大陸生育新政開放，越來越多車廠看準多人用途的 MPV 市場的潛力，而北京現代首度進軍 MPV 市場，也不得不卯足全力建立市場基礎，未來市場表現如何值得觀察。