2021中元節很不同！樂天攜手愛買量販推安心普度妙招

台灣人的年度大事「中元普度拜拜」即將到來，眾所皆知中元節要普度好兄弟，但除此之外，這個節日也可以向地官大帝請求赦免我們平常的無心小過，因此每每到了這個時候，許多人都會準備豐富供品來祭祀祈福。樂天市場看準防疫時期，首次推出全新的儀式，要與全民一同渡過便利安心的普度大事。





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5月中旬因本土疫情擴散，不少人的健康或工作都受到影響，面對即將到來的中元普度，多數人希望藉由祭祀求得平安好運。往年各大賣場和量販店都會在中元節前夕推出各種優惠好康。但今(2021)年防疫期間，採買除了要划算、還得講求快速購入，避免多人群聚。而這樣的心聲樂天市場聽見了，今年便首度攜手愛買與鹿港天后宮合作推出限量「平安祈福箱」和代客普度服務。





▲限量「平安祈福箱」正面印有莊嚴的鹿港天后宮，內含10項超值商品，以及鹿港天后宮平安符、御守福袋、OK好運祈福卡。（圖／NOWnews攝）

仔細一看，金紅相間的「平安祈福箱」，正面印有莊嚴的鹿港天后宮，裡面內容物包含了北海鱈魚香絲、中祥自然之顏紫菜量販包、華元大吉利超值包等10項商品。還有中元普度獨有的鹿港天后宮平安符、御守福袋、OK好運祈福卡，其中4格好運專區，張張都有獎，刮中就有機會得到大杯莊園級美式/拿鐵買1送1、鮮食安心吃滿額折抵購物金等好康，最高還可抽中OK點數10萬點，馬上刮馬上用。而在樂天市場買線上購物選購「平安祈福箱」，還享有專屬折扣碼，再折百元喔！





▲今(2021)年防疫期間，樂天市場今年便首度攜手愛買與鹿港天后宮合作推出限量「平安祈福箱」以及中元節限定商品。（圖／NOWnews攝）

除了兼顧虔誠心意與ＣＰ值的「平安祈福箱」，樂天市場x愛買線上購物還推出中元限定包裝的「統一科學麵原味節令版」、「旺旺拜月半飽平安零食餅乾箱」、「味王原汁牛肉湯麵」、「百事金光閃閃洋芋片組合箱」、「樂事好運雙喜箱」、「華元全家平安福拜拜箱」等超值品項。





▲樂天市場攜手愛買，不僅供品超彭湃，搭配代客普度，讓全民都能安心、省心完成一年一度的普度大事。（圖／NOWnews攝）

2021中元普度，樂天市場攜手愛買，不僅供品超彭湃，一箱「攢便便」，採買一站購足，不用煩惱採買清單，搭配代客普度，將消費者預訂的「平安祈福箱」送到鹿港天后宮，再由鹿港天后宮接力主辦普度慶典，讓全民都能安心、省心完成一年一度的普度大事。



