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全球車市大復活　車電黃金十年

▲隨著疫情舒緩、消費回溫，今年車市出現報復式成長。（圖／資料照片）
▲隨著疫情舒緩、消費回溫，今年車市出現報復式成長。（圖／資料照片）

文/財訊雙周刊

2021-08-06 08:30:00

2018年起全球車市陷入衰退，但隨著疫情舒緩、消費回溫，今年車市出現報復式成長。車市回來了，但這次的結構不一樣，電動車成為主流，而台廠挾著資通訊產業的科技製造優勢，發展也出現新拐點。

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最新一期《財訊》以「車電黃金十年」為題，剖析全球車市變化為台廠帶來的新機會。 內容上介紹了多家原本已是一方之霸的台灣資通訊廠商，在看到電動車的趨勢後，大膽轉型的故事：全球最大的伺服器代工廠為什麼要跨足自駕車的心臟？把螢幕訊號接線做到世界第一的台廠，靠什麼轉進電動車的電源線？乙太晶片龍頭又如何成為未來電動車的網路安全把關者？

電動車為台灣資通訊廠帶來巨大商機，這是台廠與全球車廠最接近的一刻。從過去只能分食AM維修市場的汽車零組件廠，到今天直接打入特斯拉、福斯、通用等國際一線車廠供應鏈，台灣車電產業展現的強烈企圖心，也正為台股投資市場帶來新機會。

▲電動車將帶動車市未來10年的成長，也正是車電爆發的黃金10年，更將是台灣科技業和汽車業不應錯過的轉型機會。
▲電動車將帶動車市未來10年的成長，也正是車電爆發的黃金10年，更將是台灣科技業和汽車業不應錯過的轉型機會。（圖／財訊雙周刊
最新一期《財訊》報導指出，2021年車市瘋狂的情況，讓去年慘到谷底的全球五大車廠全數回神，股價、市值大幅攀升。在台灣方面，由於新車到港量下降，扭轉原來進口車在台灣新車銷售占比過半的局勢，上半年占比降至43.7％。另一方面，台灣以出口為主的汽車零組件製造業也揚眉吐氣，業者營收每月都傳出捷報，今年以來製造業生產指數年增表現傲視各行業，甚至超越電子業相關供應鏈。車市復甦已不容置疑，多所調研機構都對2021年全球車市做出樂觀預期，未來數年的全球汽車銷售量都可望穩定上升。

《財訊》報導指出，除了量的變化，更值得關注的是車市的質變。電動車在2020年的新車銷售占比已從前一年的3％提升至4.6％；第一名挪威甚至已達75％。今年起電動車在全球新車銷售的占比將加速提升，全球科技市場研究公司Canalys認為，到2030年電動車銷售量就會成為全市場的絕對多數。

這一次汽車產業的變革，已經為台灣帶來不一樣的機會。過去由於沒有引擎及變速箱等關鍵技術，汽車零組件雖然是重要的出口項目，但業者大多都是供應售後市場的副廠零件，在原廠供應鏈中，頂多只能對口一階供應商。但如今這些國際車廠在電動車趨勢下，最需要補強的除了動力系統，就是汽車電子，車輛的安全和附加價值，都必須透過資通訊科技的軟硬體整合能力才能達成，這是傳統車廠的弱項，卻正好是台灣的強項。

過去台灣在汽車產業的發展，幾乎是看不到國際車廠的車尾燈，然而隨車電需求大爆發，「這是我們最接近領先群的一次」。電動車將帶動車市未來10年的成長，也正是車電爆發的黃金10年，更將是台灣科技業和汽車業不應錯過的轉型機會。

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