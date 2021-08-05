新台幣 240 萬元起　BMW 4 Series Gran Coupé (G24) 正式在台展開預售

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全新 4 Series Gran Coupé 於今年 6 月首發，在外觀部分採用家族設計，保留四門 Coupé 線條，車頭配置大面積雙腎型水箱護罩搭配 LED 頭燈，鋁合金材質引擎蓋線條的與水箱罩連貫，車側葉子板亦採用鋁合金製作，配置黑色高光澤 Air Breather 導流氣孔，輔以平整化車門把手，全車搭配 M Sport 風格套件，430i M Sport First Edition 升級照射距離達 500 公尺的智慧雷射頭燈與 M 款跑車化電子懸吊系統。
內裝方面，4 Series Gran Coupé 採用正 5 人座設定，座艙採用 Sensatec 透氣皮質製作，配備 BMW 全數位虛擬座艙、BMW手機數位鑰匙、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統及 360度環景輔助攝影，First Edition 車型升級手機無線充電裝置、車況抬頭顯示器及 harman/kardon 高傳真音響系統，全車系標準行李廂容積為 470 公升。
動力配置方面，引進國內的 4 Series Gran Coupé 均採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配運動化 8 速 Steptronic 手自排變速箱，其中 420i 可輸出 184hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.9 秒完成；430i 則可輸出 245hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成。