初期採用 1.5 升汽油渦輪動力　日規第十一代 Honda Civic 將在今年 9/3 正式上市

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第十一代 Civic Hatchback 是在今年 6/24 正式發表，在外觀方面與更早發表的 Sedan 版本擁有相同的車身前半段造型，車頭線條低扁，水箱罩採用蜂巢狀格柵，車側以類 Coupe 風格呈現，尾燈造型與 Sedan 版本相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連，上方內建了小鴨尾設計，保險桿兩側下方增加尾飾管造型。尺碼部分，第十一代 Civic 的車身長寬高為 4,549x1,801x1,415 (mm)，軸距則為 2,736mm。
內裝方面，第十一代 Civic Hatchback 與 Sedan 同樣承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊，行李廂開口較前一代增加約 4 公分，使拿取物品更為便利。
動力配置方面，第十一代 Civic Hatchback 日規車型採用 1.5L Turbo 渦輪引擎，於 6,000rpm 時可輸出 182ps 最大馬力，於 1,700~4,500rpm 間可輸出 24.5kg-m 峰值扭力，變速箱可選擇 6 速手排或 CVT 無段變速系統，全車系採用前輪驅動，在 WLTC 標準下的平均油耗均為 16.3km/L。
除了外型與配備精進之外，原廠也針對第 11 代車型進行產線與製程進行提昇，包括運用大量的結構膠來組裝車體結構，也首度採用雷射焊接車頂，並在鈑件中空處噴塗泡沫膠來減少噪音傳遞，並首度採用鋁合金製作引擎蓋，內裝則採用的全新軟質無接縫儀表台增進質感並提高耐用度，第十一代 Civic Hacthback 的車體抗扭強度較前一代提昇 19% 之多。
繼日本市場於 9/3 上市後，第十一代 Civic Hatchback 也會在秋季北美以 2022 年式之姿上市，而採用雙馬達 e:HEV 油電複合動力的歐規與日規車型將於明年秋季上市，Civic Type R 高性能車型也規劃在明年推出，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。