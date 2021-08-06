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配備提昇並新增黑化套件　美規 2022 年式 Lexus GX 460 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-06 11:55:40

Lexus 近日推出美規 2022 年式 GX 460，建議售價 55,425~59,260 美元起 (約合新台幣 154~164.7 萬元起)。

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美規 2022 年式 GX 460 首度新增全車載黑化套件及 18 吋亮黑輪圈的 Black Line Special Edition，提供 Starfire Pearl (珍珠白色)、Black Onyx (黑色) 及 Nori Green Pearl (珍珠綠色) 烤漆選項，座艙內部則升級 10.3 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay/Android Auto/Amazon Alexa 整合功能，此外還配備原廠導航、電動收折加熱車外後視鏡及 Intuitive Parking Assist 停車輔助系統，當然 Lexus Safety System+ 仍是全車系標準配備。

動力配置方面，美規 2022 年式 GX 460 採用 4.6 升 V8 自然進氣汽油引擎，可輸出 301hp 最大馬力及約 446Nm 峰值扭力，搭配 6 速手自排變速箱及全時四輪驅動系統，可拖曳最高達約 2,948 公斤，配上 Trailer Sway Control 拖曳穩定輔助系統來提昇拖車時的安全性。

越野機能方面，美規 2022 年式 GX 460 配備 TORSEN LSD 限滑差速器、DAC 陡坡緩降控制系統、HAC 上坡起步輔助系統、A-TRAC 主動式循跡防滑控制系統、Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統及 MTM 智慧型越野顯示幕等。

國內市場方面，Lexus 總代理和泰汽車目前並未引進 GX 車系，現正販售中的休旅車款為 RX、NX 及 UX，不過 GX 的雙生車型 Toyota Land Cruiser Prado 則有導入，去年 (2020) 12/21 推出改款車型，提供越野玩家版與越野旗艦版兩個車型等級，建議售價分別是新台幣 239 萬及 278 萬元。

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