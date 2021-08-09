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有論文以我國健保資料庫進行分析統計，結果發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。另外，與缺乏牙周治療的民眾相較，牙周疾病患者光是接受洗牙就能顯著降低3成肺炎風險，而接受進階牙周治療像是皮瓣手術等，肺炎發生風險更是降低66%。
近9成國人牙周損壞 「門戶大開」易增肺炎風險
為什麼沒有接受牙周健康控制的患者，感染肺炎的機率比較高？台北市牙醫師公會陳彥廷顧問指出，台灣有近9成民眾有各式各樣程度不等的牙周破壞。當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道粘膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，當保護被破壞了、形同「門戶大開」，這時候像是容易嗆到、或是感染機會高的風險族群，可能因此提高肺炎罹患機率。
另外，今年2月份出刊的《臨床牙周病學期刊》（Journal of Clinical Periodontology）也有一篇研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房以及必須使用人工呼吸器的機率，分別是一般患者的3.54與4.57倍，而死亡率更高達8.81倍。
幫自己戴上「隱形」口罩 防疫少煩惱
無論疫情緊張或趨緩，民眾都應該正確潔牙，幫自己戴上另外一層「隱形口罩」。賴德欽理事長與陳彥廷顧問希望民眾除了積極接種疫苗之外，也可以落實口腔保健、幫自己戴上隱形口罩，增加自我保護力。而小朋友，除了正確潔牙，也可透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。
若是已有牙周健康問題的人，也應積極治療，做好口腔健康管理。陳彥廷顧問建議，若只有表淺破壞，以超音波洗牙就可以清掉。除非牙根面遭到污染，才需要進一步接受齒齦下刮除或是根面整平，少部分患者因為嚴重結構破壞、骨質破壞，需要翻瓣或是再生手術。
公益萌「牙」！捐贈廢牙冠，提煉金屬可助人
賴德欽理事長指出，假牙牙冠沒有一定的使用年限，但若經年累月使用後有不舒服的感覺、或是牙冠破損、不堪使用，甚至是牙冠下的牙齒又蛀掉了，就必須拆卸舊牙冠、裝上新的牙冠。過往拆下來的廢牙冠會當作醫療廢棄物丟棄。然而，除了全瓷牙冠之外，多數牙冠裡面其實含有金屬成分，從早年常用的黃金、到近年會有的白金、鈀金、鎳合金等，雖然含量很少，但集結起來卻可以提煉出一定數量的金屬。
也因此，台北市牙醫師公會從民國93年開始，發起「廢牙冠回收再利用計畫」，診所將民眾廢棄的牙冠高溫清潔消毒後密封，再由廠商協助提煉成金屬。賴德欽理事長指出，計畫所得迄今累計超過三千萬元，此公益基金除了幫助原住民國中小棒球隊，像是花蓮縣富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊等，圓了出國比賽的夢，也曾協助視障人士習得一技之長，讓無數弱勢族群與民間組織獲得協助。希望此計畫未來能夠擴大，更多診所加入公益回收行列，嘉惠更多需要幫助的國人。
資料來源：健康醫療網 新冠疫情危機四伏 「隱形口罩」戴好戴滿保健康
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