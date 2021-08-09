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8/10起降警戒二級　各場域開放一次了解

8/10起降警戒二級　各場域開放一次了解
8/10起降警戒二級　各場域開放一次了解

健康醫療網

2021-08-09 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，考量國內疫情趨於穩定及參酌其他國家之防疫措施調整經驗，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級，相關規定如下：

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第二級警戒仍持續　遵守防疫規定    

一、通案性原則：

1. 除飲食外，外出全程佩戴口罩。

2. 實聯制、保持社交安全距離。

3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人）

，室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

4. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

5. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

6. 婚宴、公祭可開放：

（1） 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

（2） 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

7. 超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食。

8. 符合主管機關防疫管理得開放：社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所（限一般零售交易）、游泳池、職業訓練等。

二、仍須關閉之場所：

1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。

2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

3. Ｋ書中心。

國內疫情可控範圍　降低病毒傳播風險

指揮中心說明，目前國內疫情已在可控範圍，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施；面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，阻絕病毒於境外；此外也積極提升疫苗涵蓋率，讓民眾獲得保護力。指揮中心提醒，防疫不可鬆懈，籲請民眾維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，共同維護國內社區安全。



資料來源：健康醫療網 8/10起降警戒二級　各場域開放一次了解

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.2%5.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.44%32.56%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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