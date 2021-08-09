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如何遠離肺癌找上門？　國健署教必學「顧肺４招」

如何遠離肺癌找上門？　國健署教必學「顧肺４招」
如何遠離肺癌找上門？　國健署教必學「顧肺４招」

健康醫療網

2021-08-09 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】在台灣，肺癌在107年癌症發生率排名第二位，僅次於大腸癌，雖肺癌標準化死亡率已連續9年下降，但肺癌仍高居台灣癌症死因首位，尤其面對新冠肺炎肆虐，若確診為新冠肺炎的癌症患者死亡率為25%，而肺癌患者則比其他癌症的死亡風險更高達1.6倍。國民健康署吳昭軍署長指出，降低肺癌發生及COVID-19隱形威脅，民眾可把握「戒菸、防護、篩檢、警訊」顧肺4招，遠離肺癌找上門。

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吸菸不僅罹肺癌機率高　若染疫演變重症風險更大

吸菸罹患肺癌的機率佔70至80%，是埋下肺癌最大的危險因子，且吸菸者若感染COVID-19，發展成重症的風險大，也增加死亡率，尤其二手菸暴露得到肺癌的機會也比一般民眾高出20%到30%。吳昭軍署長表示，根據國內數據統計，罹患肺腺癌的女性佔九成不吸菸，因此除了避免吸菸與二手菸害，也要減少廚房油煙、遠離空氣污染或廢氣多的地方，或烹煮時開啟排油煙機，並可多選擇水煮、清蒸方式，外出也要記得戴口罩，並隨時注意空氣品質，都有助於降低罹患肺癌風險。

了解肺部警訊　及早發現及早接受治療

國民健康署說明，除了戒菸、防護，第三就是要定期接受篩檢，目前已能透過低劑量胸部電腦斷層掃描早期發現肺癌，這也是目前唯一國際實證的篩檢工具，但目前國際實證證據僅有對「重度吸菸族群」，可以降低2成死亡；最後則是了解肺部「警訊」，像是持續性或原因不明的咳嗽、喘不過氣、疲倦衰弱持續超過4週且伴隨著咳血、胸痛、體重減輕等，都可能是肺癌徵兆，這時應提高警覺，及早就醫檢查。

肺癌患者施打疫苗前　需經醫師詳細評估

此外，肺癌與新冠肺炎雖都有咳嗽、喘不過氣、衰弱疲倦等症狀，但新冠肺炎個案通常都為急性發作，且同時伴隨發燒、肌肉疼痛、味覺及嗅覺喪失等症狀。國民健康署提醒，若有相關症狀出現時，應做好防護措施，並儘早尋求醫師諮詢與檢查，避免延誤病情，尤其是肺癌等癌症患者，務必做好預防措施，並經醫師評估後施打新冠肺炎(COVID-19)疫苗，降低新冠肺炎的威脅。



資料來源：健康醫療網 如何遠離肺癌找上門？　國健署教必學「顧肺４招」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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