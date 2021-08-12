想不起如何完成！路邊攤：《鬼公寓》不是一個人完成的

一年一度的農曆七月鬼門開即將來臨，往年每到這個時節，電影院就會出現「魔神仔」題材的院線強檔，但今年受疫情影響，許多電影被迫延期，以及受到影廳人數控管下，民眾想要來個應景的刺激體驗恐怕得緩緩了。不過網路上仍是有許多鬼故事題材的作品，像是號稱別深夜看的《鬼公寓》，作者路邊攤在2008年鬼門開時突發的靈感，讓他從深夜寫到天亮，《鬼公寓》就在那晚誕生了。





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路邊攤說，2008年鬼門開的那個晚上，本來只想隨手寫一篇簡單的鬼故事，沒想到受到一股神秘力量的影響，敲下第一個字後，後面就再也停不下來。始終覺得這篇故事並不是獨自完成的，而是鬼門開時來到現世的許多好兄弟們幫一起完成的，因為當時只寫了這篇故事的開頭，中後半段的經典恐怖橋段完全想不起來是怎麼想到的。一直到最後一字寫完那一刻，仍是不知道是怎麼想到這個梗的，所以作者都跟讀者說，鬼公寓其實是一篇鬼幫忙寫完的故事。





▲作者都跟讀者說，鬼公寓其實是一篇鬼幫忙寫完的故事。（圖／鏡文學提供）

作者進一步提到，在 2008 年寫故事的方式其實跟現在差不多，都是先想一個主題跟人物雛型，然後直接開始寫，一邊寫一邊想可以加什麼恐怖橋段，讓讀者看到一半嚇一跳。因為寫作那晚正好是鬼門開，就利用了這個主題，在故事的設定中，每年鬼門開的時候，鬼門會隨機開在任何一個地方，那個地方會被進出的猛鬼鬧翻、成為生靈塗炭之地，而故事中鬼門開的地點就是主角居住的破舊公寓，主角則是恐怖電影中最常見的角色，一個平凡卻倒楣的年輕單身漢。





明明在創作時沒有特地塑造，但主角住的破舊大樓從故事一開始就有很強的畫面感，彷彿置身於以前的香港鬼片，頹廢與靈異兼具。除了詭異的破舊大樓，這篇故事中最出色的地方就是拿來嚇讀者的點，最喜歡的梗就是結局時在電梯的橋段，雖然那並非原創的新梗，但前面的氣氛鋪陳夠了，讀者的一顆心已經懸在那裡的時候，只差最後一擊，就可以讓讀者在文字前尖叫出聲。





不過在2008 年時，這種型態的故事只會在鬼故事中看到，運用得好的話，常常是一擊必殺。但路邊攤指出，鬼公寓還是有不足的地方，若有一個機會重新詮釋這個故事，會想在人物個性上多著墨一些，除了倒楣的主角外，鬼公寓也有不少配角，但他們的出現只是為了嚇讀者而存在，現在讀起來總感覺少了一點味道。





就算這樣，路邊攤還是很感謝 2008 年鬼門開的神秘力量，讓鬼公寓這篇出色的作品問世，若那股力量現在還能借我用一點就太好了。

原文授權轉載自「鏡文學」文/路邊攤



