▲ Volvo 新竹揚昇汽車正式升級 VRE 5.0 為竹苗地區提供尊榮服務

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為打造最新的 VRE 服務據點，揚昇汽車斥資超過 8,000 萬元進行軟硬體升級計劃，採用北歐最美的 Oodi 頌歌中央圖書館為空間設計靈感，以明亮溫暖又帶有現代風的 32 階樓梯區隔展示區與客休區，減少傳統隔間設計帶來的窘迫感，具體實現 「公共共享」的北歐精神，為生活繁忙的現代人提供放鬆交流的氛圍。在揚昇汽車邱岷貞總經理的親自擘劃下，為整體格局挹注許多設計巧思，如商務辦公區設有玫瑰金鋁拉絲材質的多功能電源供應座，讓使用者不須遷就插座選位，可以隨到隨用，展現以客為尊的體貼。大地元素的石材、搭配展間多處植栽綠空間，不只為客休吧檯與商務區帶來舒適沉穩的大自然氣息，也呼應 Volvo 原廠永續經營與友善環境的理念。
Volvo 揚昇汽車新竹展示暨服務中心總佔地面積達 840 坪，一樓設有新車展示、洽談區、兒童遊戲區與維修服務區；挑高 8 米的新車展示區可展演 10 款 Volvo 新車，讓消費者在舒適無壓的氛圍下欣賞喜愛的車款。5 間洽談室為購車貴賓提供安靜隱密的商談區域，一旁兒童遊戲室備有 Janod 法國精品益智玩具，連同北歐生活精品的展示專區讓大人小孩都能擁有賓至如歸的空間。隨著 PHEV 銷售提升，車主充電需求也逐漸增加，展間特別於一樓擴充 AC 充電樁五座、DC 雙槍充電樁一座。
二樓客休區主打溫馨居家風格，呈現北歐崇尚自然溫潤的設計概念，除了體貼孕媽媽的專屬哺乳室，開放式客休區提供 47 個座位讓回廠保養的貴賓自在休息，北歐 FIKA 開放式吧檯供應全球第三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 之咖啡豆，Top Class 頂級義式咖啡或 Gran Espresso 濃郁風味咖啡為二樓增添冉冉氤氳的香氣。客休區後方為 Volvo Select 展示區，另設有兩間貴賓交車室為喜迎新車入庫的車主提供不受打擾的空間，可以在幽靜的環境裡瞭解新車的各項功能。
維修服務區總面積達 320 坪，10 個維修工位能以最高能量服務回廠貴賓。廠內設有全功能四輪定位工作區和升級購入拆胎機、平衡機，專業技術團隊可提供包含定期保養、各式車輛維修、保險理賠、鈑金與烤漆服務，為竹苗地區廣大的 Volvo 車主提供無微不至的尊榮禮遇。
全新升級的 Volvo 揚昇汽車新竹展示暨服務中心座落於新竹市東區中華路一段 259 號。