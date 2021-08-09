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陳時中表示，台帛旅遊泡泡，從帛琉回台不用檢疫，但是自主健康管理仍是需要，因為帛琉截至目前沒有本土案例，指揮中心也有和交通部討論，因為帛琉團最高的風險就是在帛琉機場，其它地區相對風險較低，如何在入境時和國際旅客做完整的分流是防疫重點。此外，副指揮官陳宗彥說明，帛琉返台需要5天加強版自主健康管理以及9天自主健康管理。
前往帛琉混打可行嗎？ 需遵守國外醫療法規
另有媒體詢問，指揮中心開放一到三類對象AZ混打mRNA疫苗，如果一般民眾想前往帛琉混打第二劑BNT疫苗，在符合當地法規下是否可行？陳時中回應，沒辦法，基本上我們只能盡量提供相關資訊讓大家了解國內規定，至於國外則要遵循相關醫療法規與進行相關行為。
接種流感疫苗者 入住加護病房機率低
此外，美國研究指出，施打過流感疫苗的人，能降低感染新冠肺炎後的重症，是否建議短期內施打不到疫苗的人來施打流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗？對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，關於流感疫苗和新冠肺炎產生併發症的研究，是邁阿密大學做的，研究指出染疫前6個月有接種流感疫苗者與未接種者相比，接種流感疫苗者入住加護病房或急診的機率比未接種者低。
十月季節性流感疫苗 鼓勵接種各類疫苗
羅一鈞提到，國內每年10月開始會開始接種季節性的流感疫苗，也因為流感新冠高風險族群幾乎雷同，同樣會建議優先順位，可接種新冠的對象，屆時可依照安排接種流感，目前研究只有提到流感疫苗，沒有針對肺炎鏈球菌做相關研究，現無法對肺炎鏈球菌評論。但是，接種疫苗是對健康有益，如果符合接種資格，並經醫師評估後，鼓勵民眾前來接種各類疫苗。
資料來源：健康醫療網 從帛琉返台不用檢疫 仍須5+9的自主健康管理
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