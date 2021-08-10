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隨著年紀增長，肌膚中的膠原蛋白流失、肌肉逐漸鬆弛，會出現細紋、下垂，漸漸形成眼袋，外觀年齡隨之增加，因此許多愛美女性都希望能去除眼袋。整形外科林敬鈞醫師表示，傳統眼袋外開手術會在下眼瞼處製造切口，再將多餘的脂肪、鬆弛的肌膚去除後，調整眼輪匝肌的張力後縫合。但通常僅能處理單一眼袋問題，且術後易併發眼瞼外翻，恢復期較長。
複合式眼袋手術 隱痕無外顯傷口、恢復期短
眼袋周圍鄰近中臉與蘋果肌，消除眼袋後想要合併改善贅皮、皺紋與蘋果肌下垂等問題，除了傳統外開眼袋手術之外，還需合併其他療程或多次手術。林敬鈞醫師指出，因應需求及技術進步，發展出複合式眼袋手術，手術進行時由下眼瞼內側的結膜切開，避開臥蠶和下眼瞼板，直達眼袋脂肪層，將多餘眼袋脂肪部分取出、部分回推填補淚溝。
脂肪直接回填淚溝沒有自體脂肪移植存活率的問題，可同時改善黑眼圈並保留臥蠶，眼下有細紋者可合併隱痕修眼下贅皮，蘋果肌下垂者可合併蘋果肌拉提，一次手術可同步解決共生的眼周問題，且沒有外顯傷口，恢復期短，民眾接受度高。
適合全年齡層 一次手術解決眼周與中臉複合困擾
複合式眼袋手術自20至70歲皆有成功有效案例，全年齡層幾乎都可適用。整形外科院長林敬鈞醫師說明，會針對不同年齡層進行客制化手術設計，以45-70熟齡年長者來說，通常眼輪匝肌與皮膚膠原蛋白流失，因年紀大下眼框隔膜鬆弛，會出現嚴重眼袋問題及眼瞼下垂，透過複合式眼袋手術，將脂肪回填淚溝，並將眼下多餘的皮膚修掉，拉提蘋果肌與中臉。
若是30-45輕熟齡者，多半因為生活習慣不良、睡眠不足、精神壓力大，造成中度眼袋問題，眼周多細紋或皺紋，下眼皮也會出現有贅皮，也可透過複合式眼袋手術修飾。20-30年輕人眼周較無細紋，多半為先天性眼袋或3C過度使用，造成輕微眼袋或蘋果肌下垂，也可利用複合式眼袋手術，順帶拉提蘋果肌。
有需求應諮詢專科醫師 討論適合療程
雖然年齡層不同，遇到的問題也不同，但經由專業的整形外科醫師，以複合式眼袋手術，也能應用於全年齡層。林敬鈞醫師建議，有眼袋、淚溝困擾的民眾，可以先諮詢專科醫師，與醫師討論適合的療程，才能獲得CP值最高的方式，回歸年輕美麗。
資料來源：健康醫療網 眼袋顯老無神怎麼救？ 複合式眼袋手術隱密上工
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