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高雄市立大同醫院陳芳銘副院長表示，近期門診案例中一位57歲Her2陽性乳癌的婦人，於去年開完刀後，原應接受一年的追蹤及標靶治療，卻因疫情不敢回診，直至腫瘤復發，甚至已轉移至皮膚，合併出現腹部積水、呼吸困難的情況，實在忍受不了才至醫院就醫。
Her2陽性乳癌患者 術後三成仍有機率復發
「因為疫情不敢回診導致病情惡化，那是相當惋惜的」。陳芳明副院長表示，以Her2陽性乳癌的病友來說，經手術治療後，仍有20 - 30%病人可能於2 - 3年內腫瘤復發，若持續追蹤，搭配標靶藥物治療，便能將復發風險減少至一半以上，建議可與主治醫師討論進行治療上的調整，以降低疫情下的心理負擔。
調整留院時間 提升回診意願
奇美醫院藥劑部蘇慧真部長觀察，部分癌友在等待治療藥劑調配，加上施打時間長需留院，也是影響癌友回診意願的原因之一。以Her2陽性乳癌患者來說，以往靜脈注射劑型需考量藥劑調配、點滴施打需耗時約1小時，若轉為皮下注射劑型，施打時間大幅縮短僅需3-5分鐘，降低停留醫院的時間。目前使用皮下注射劑型的癌友們，接受度也非常高，對病友、醫療端來說都是很好的選擇。
乳癌病友皆可打疫苗 有疑慮與主治醫師溝通
疫情期間疫苗施打問題也是癌友最關心的。陳芳銘副院長表示，目前台灣疫情日趨回穩，除了政府、民眾配合防疫成果有佳外，另一項很重要的就是疫苗的施打，乳癌病友基本上皆可接受疫苗注射，任一經國際認證、檢驗合格的疫苗都是安全的，如仍有疑慮也建議與主治醫師多做溝通，疫情下仍要兼顧健康防護及病情控制。
資料來源：健康醫療網 別讓疫情中斷抗癌歷程 建議與醫師討論調整療程
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