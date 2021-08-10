低頭族不只傷頸椎！醫：４情況速就醫，簡單１招助防範！

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侯鐘堡醫師表示，人體的筋膜是一整組的，長期處於低頭狀態，傷害到的是一整組的筋膜，不單單只有頸部。患者往往起初會先出現肩頸痠痛、容易落枕等情況，日子久了，頸椎逐漸退化，症狀也會越加頻繁，是個警訊不可忽視。而因神經壓迫、血循及呼吸不順的關係，陸續也容易出現頭痛、喉嚨沙啞、胸悶、心悸甚至胸痛等情況，其中對神經的影響更是深遠，可能引起失眠、記憶力衰退、情緒焦慮、感到不安等，手腳也容易出現麻痺、疼痛、關節痠痛等。狀況越往下情況越加嚴重，包括背部、腰部都可能感到僵硬、疼痛甚至容易突然扭傷。除了脊椎、筋膜的傷害，也可能影響到內臟的健康，包括容易胃痛、消化不良、便秘或腹瀉、頻尿、尿不乾淨等。因此侯鐘堡醫師提醒，若有出現上述的情況，特別是有各處筋膜容易痠痛、麻痺、扭傷等，可特別注意自己是否有3C產品使用時間過長的情況。
經常落枕、閃到腰？醫：４大情況盡速就醫！
侯鐘堡醫師提醒，身體若出現落枕、閃到腰等急性傷害，時，建議盡早檢查為佳，找出原因以利治療並改善，特別是若出現了持續疼痛一周沒有趨緩，或者吃止痛藥沒辦法改善，以及出現麻痺情況超過24小時者，或落枕次數過於頻繁，半年內超過３次者，這四種情況更應盡早就醫。
一般而言，落枕、閃到腰等急性傷害，通常一周以內就會好轉，吃止痛藥也有助於趨緩，且落枕半年約2~3次為可接受範圍。反之，恐怕代表著身體已經出現較嚴重的問題所導致，而非簡單的肌肉、筋膜傷害，因此吃止痛藥也難以好轉，甚至發生頻繁、或出現麻痺時間過長的情況。
侯鐘堡醫師表示，日前診間就有肩頸痠痛的上班族求診，該案例輕碰觸到肩頸就會感到痠痛，有如觸電一般，檢查後發現是較嚴重的筋膜炎，因此吃止痛藥也無法改善。後續建議該案例先冰敷兩至三天，並再進行熱敷及復健，先減緩疼痛再進行後續治療進行改善。
低頭族必學！反向伸展助防「低頭傷害」
如欲改善或避免長期低頭等姿勢不良所帶來的負擔，侯鐘堡醫師建議可以反向伸展進行伸展，也就是頸部、手臂、腰部等向後延伸，形成與低頭反方向的伸展姿勢。可以早晚各做一次，或感到不適時做一次，而若情況允許也可以經常進行此伸展，每次30~60秒或感到舒適為止。如此便可充分的伸展因低頭等不良姿勢形成的筋膜疲勞，達到改善或預防的效果。
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