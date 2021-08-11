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防氣溶膠效應引疫情反彈 醫：室內通風很重要 疫苗施打出現不良反應 醫建議：至少原地觀察15分鐘

防氣溶膠效應引疫情反彈 醫：室內通風很重要 疫苗施打出現不良反應 醫建議：至少原地觀察15分鐘
防氣溶膠效應引疫情反彈 醫：室內通風很重要 疫苗施打出現不良反應 醫建議：至少原地觀察15分鐘

每日健康-每日都做得到的健康

2021-08-11 14:30:55

疫情降至二級警戒，符合「防疫指引」的各行業、場所可恢復活動，餐飲內用限制也鬆綁。目前疫苗施打覆蓋率尚待提升的情況，再加上美國CDC今年將氣溶膠列為傳染途徑，許多民眾擔憂鬆綁措施，會增加群聚風險，可能使疫情再次升溫。前台大感染科醫師林氏璧指出，要避免密閉空間氣溶膠傳染，「只要注意房間的通風性」，民眾不須過度恐慌。至於疫苗施打引發過敏頻傳，國內網路討論度最高的醫療節目TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云好奇，接種疫苗後出現哪些過敏反應，可判斷自己不適合接種該疫苗。林氏璧解釋，接種現場最需觀察的是有無出現「過敏性休克」的症狀，建議疫苗施打後，最好在原地觀察至少15分鐘，確認有無過敏症狀再離開。

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 公共場所開放準則　強調室內通風防氣溶膠傳染

今年美國CDC更改新冠肺炎病毒傳染途徑，加入氣溶膠傳染。由於氣溶膠傳播距離可以超過1.5公尺，林氏璧強調，在防疫措施鬆綁的情形下，「公共場所室內通風顯得更為重要」。像是餐飲開放內用，由於民眾進入餐廳用餐較難維持1.5公尺的社交距離，再加上吃飯需將口罩拿掉，雖有隔板、梅花座等防疫措施，還是會增加氣溶膠傳染的可能性，泰安醫院院長謝瀛華則建議，避免氣溶膠效應，提高新冠肺炎傳染風險，「待在密閉室內的時間不宜太長」。

 注射後產生不良反應 慎防「過敏性休克」

施打疫苗預約開放後，民眾登記踴躍，但也有不少人注射後產生不良反應，產生第2劑接種是否選擇同種疫苗的疑慮。林氏璧指出，接種場所可能發生的不良反應中，最主要要觀察的是有無嚴重型的過敏，也就是醫學上所稱的「過敏性休克」。他進一步解釋，不是只有新冠疫苗，其實施打疫苗都可能會出現「過敏性休克」的情形。當「過敏性休克」狀況發生，會造成患者呼吸道緊縮，出現呼吸困難的情形。另外，也有可能產生血管舒張，血壓降低就可能會發生暈倒的狀況。

有「食物、藥物」過敏史　接種後休息觀察30分鐘

由於急性過敏性反應幾乎都是發生在施打後半個小時之內。林氏璧建議注射疫苗過後，至少在接種場所原地觀察15分鐘；若曾有食物或藥物等嚴重過敏史，則建議原地觀察30分鐘。若出現「過敏性休克」相關症狀，則「不適合」再接受第同種的2劑疫苗注射。其他一般注射局部的反應，像蕁麻疹或者一些延遲反應，像是起紅斑、瘀斑等等，就沒有一定需要改打其他疫苗，但他也強調，因為每個人狀況可能不一樣，施打前還是建議請醫生協助判斷瞭解。要了解更多「新冠肺炎」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道➔https://bit.ly/2IBSoRr ，《健康2.0》也全新推出《健康2.0 APP》，網羅熱門健康議題，各式健康資訊一手掌握。 

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