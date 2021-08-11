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指揮中心指出，「COVID-19公費疫苗預約平台」（https://1922.gov.tw/ ）於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算，請尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。
陳時中說明，第六輪可接種疫苗為高端疫苗，可預約登記時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。
高端接種對象 施打順序沒改變
對於高端疫苗接種對象是以優先對象開放，還是依年齡往下開放？陳時中回應，沒有要改變接種順序，會從第一類持續往下開放，也希望有足夠量可以盡快給民眾施打，但接種順序目前還沒有做最後決定，並沒有要更改現有接種順序的計劃。
高端疫苗數量 至少有60萬劑
而第六輪疫苗接種，中央可提供多少數量的高端疫苗？陳時中指出，這兩天陸續還有一些批次到貨，至少有60萬劑，希望能有80多萬劑，不過還要看這幾天檢驗情況，無法保證檢驗都會通過。另外，第六輪高端疫苗會開放到幾歲預約？陳時中補充，由於意願登記尚未結束，暫時無法確定會開放到幾歲，目前約106萬人意願登記勾選高端疫苗。
符合預約資格者 再進行預約接種
指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平台」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。
資料來源：健康醫療網 第六輪高端疫苗 8/16日起開始預約，8/23日開打！
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