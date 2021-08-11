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九把刀曾於臉書提到，岳母曾在7月26日接種AZ疫苗，並於四天後出現背部往頸部開始劇痛、背痛、頸部抽痛、嘔吐症狀、全身無法動彈，下午躺在沙發上休息後一覺不醒，送醫後急救仍無法挽回。由於岳母曾於3月31日健康檢查，除了膽固醇329mg/dl及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註是超標外，其他數值都是正常，外界質疑高膽固醇與疫苗不良反應，是否為造成猝死的可能原因。
下午在疫情記者會上指揮官陳時中也被媒體問起此案。對此，陳時中強調，九把刀是公眾人物，他岳母不是，我想個人個案還是不要在公眾場合來談，拒絕評論。張上淳也回應，膽固醇過高者，不是疫苗接種的禁忌對象，也沒有因為膽固醇偏高就會增加不良反應的相關報導。
死亡個案年齡較輕 因接種者年齡下降
現場有媒體提問，接種疫苗猝死個案有無年輕化的趨勢？莊人祥表示，接種AZ和莫德納後死亡之最年輕案例分別是26歲與37歲，2人本身都患有罕見疾病或重大傷病，由於最近開放第九類對象接種疫苗，包括患有重大傷病、罕見疾病與高風險慢性疾病的人，前陣子是屬於全年齡層開放，無論是打AZ或莫德納，大致上都是第九類民眾打疫苗後發生死亡事件。
時間有關聯性 目前無因果關係
至於通報的死亡個案中是否都排除與疫苗有關？莊人祥解釋，打疫苗後身亡，雖然兩者之間有時間關係，但目前都沒有看到因果關係。
資料來源：健康醫療網 九把刀岳母接種AZ猝逝 膽固醇偏高有關？指揮中心回應了
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