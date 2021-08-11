Toyota Corolla Cross No.021 ---- 完整度高的 PVM 環景影像輔助系統

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PVM 環景影像輔助系統主要透過車子的前方、後視鏡兩顆以及後方鏡頭的拍攝畫面，經過魚眼校正後進行的影像拼接，構成鳥瞰環景影像，並顯示在車內的螢幕當中。在時速 20km/h 以下，排入 R 檔自動出現畫面，或時速 20km/h 以下，手動切換畫面觀看 360 度車體環景鳥瞰景象。本站所購入的 Toyota Corolla Cross 在升級 4G 旗艦套件之時，也順勢將 PVM 環景影像輔助系統列為選購清單內。這套系統主要透過車子的前方、後視鏡兩顆以及後方鏡頭的拍攝畫面，經過魚眼校正後進行的影像拼接，構成鳥瞰環景影像，並顯示在車內的螢幕當中。在時速 20km/h 以下，排入 R 檔自動出現畫面，或時速 20km/h 以下，手動切換畫面觀看 360 度車體環景鳥瞰景象，確保在狹窄的路段前進或後退無虞。
PVM 環景影像輔助系統的畫素普通，但對應日常已足敷使用，且外後視鏡的鏡頭提供了廣角功能，對於停靠路邊更為直觀；360 度自動環繞影像也能夠清楚了解車輛周邊的視區，不過上述兩點需手動切換。在實際使用上，坦白說 PVM 環景影像輔助系統的畫素普通，但對應日常已足敷使用，且外後視鏡的鏡頭提供了廣角功能，對於停靠路邊更為直觀；360 度自動環繞影像也能夠清楚了解車輛周邊的視區，不過上述兩點需手動切換。值得一提的是 Corolla Cross 這套 PVM 環景影像輔助系統在車輛熄火駕駛下車之前，螢幕會顯示車門左右側後方，提醒駕駛或者乘客後方是否有物體及來車，加強安全保障。
PVM 環景影像輔助系統在車輛熄火駕駛下車之前，螢幕會顯示車門左右側後方，提醒駕駛或者乘客後方是否有物體及來車，加強安全保障。整體來說 Corolla Cross 所搭載的 PVM 環景影像輔助系統經過原廠的認證，其整合度相當完整，值得列為選購清單內。不過配備中就是屬於輔助的功能，實際開車時考還是駕駛的觀念與臨機反應，切記勿過於依賴科技配備。
本週使用方面，大部分的時間依舊是編輯執行公務使用，主要行駛新北或者台北市區，行駛 310.5 公里後於 8/3 添加了 34.70 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 8.95km/L 的表現。
本週行駛 310.5 公里後於 8/3 添加了 34.70 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 8.95km/L 的表現。