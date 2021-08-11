【油價公告】中油、台塑宣布明(09)日起國內汽油降 0.4 元、柴油漲 0.2 元
7Car 小七車觀點
2021-08-11 18:55:41
台灣中油台灣中油公司宣布自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降 0.4 元、柴油價格調漲 0.2 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升 29.8 元、98 無鉛汽油每公升 31.8 元、超級柴油每公升 26.0 元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收 0.3 元。
台灣中油表示，本週受中、美 7 月製造業景氣趨緩與擔憂疫情復熾等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌 2.05 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.151 美元，國內油價依公式計算跌幅為2.65%，汽油每公升應調降 0.4 元，調降後 95 無鉛汽油每公升 29.8 元，未達啟動油價平穩措施門檻。柴油因調降後之換算零售價高於前週公告參考零售價格，每公升應調漲 0.5 元，考量民生與產業，維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，由台灣中油吸收此部分調幅，柴油本週吸收 0.3 元，實際價格每公升調漲 0.2 元。
台塑石化台塑石油表示，受到美國及中國 7 月製造業活動數據低於市場預期、中國多地出現Delta病毒確診病例，加上美國原油庫存意外增加等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年8月9日(週一)凌晨 01:00 開始，調降汽油批售價格0.4元/公升，調漲柴油批售價格 0.2 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。