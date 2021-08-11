報價 148 萬元起　"全新" Nissan 370Z 少量引進登台販售

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不過隨著繼任車型即將到來，370Z 國內總代理目前已不再接單引進，目前市場當中也只剩零星的庫存車或者二手車可購買。而收購新車、二手車經驗豐富的林口終極汽車先前於歐洲市場找到一批全新的 370Z 庫存車，在今年到港也立即於社群媒體上曝光販售訊息，7Car<小七車觀點>也立刻向店家聯絡，為讀者帶來第一手報導。
本次拍攝的 Nissan 370Z 為 19 年式車型，共有 4 種顏色選擇，終極汽車報價新台幣 148 萬元起。外觀方面代號 Z34 的 370Z 承襲了 Z33 的輪廓，長車頭短車尾的車身比例呼應了 240Z 的造型精髓，在 2014 年小改款之後 370Z 換上創新的鏢型頭、尾燈組設計元素，加上鈑件外擴的設計造就出相當性感的車尾曲線。
高亮度 HID 遠/近雙氙氣自動調整頭燈。
19 吋鋁合金鋼圈。內裝鋪陳方面，比起 GT-R 那種純粹競技取向的車室風格，Nissan 370Z 顯得溫文儒雅許多，其中控台配置了一組 7 吋彩色螢幕，具備藍芽通訊、6 片 CD 音響和 Bose 8 聲道喇叭系統，在螢幕上方可以看見顯眼的三環表設計，有別於一般油溫、油壓等引擎重要資訊的呈現，Nissan 370Z 所配置的反而是水溫、電壓還有電子時鐘。從配置上可以看出，設計師對於這部車的使用取向定位，當然，畢竟 370Z 還是一款表現不俗的雙座跑車，所以該有的戰鬥元素同樣不會省卻，關於這點可以從鋁合金踏板組、附有鎂合金換檔撥片的 3 輻式方向盤以及包覆性良好的桶型座椅上嗅出端倪。
高低可調式方向盤在調整時儀表板會隨之連動。
儀錶板採用三環式炮桶設計。
三環表所配置為水溫、電壓還有電子時鐘，顯現 370Z 產品的訴求定位。
彩色 7 吋多媒體系統，不過車輛採取平行輸入的關係因此系統並無中文界面。
包覆性優異的桶型座椅，乘座工學也頗為舒適。動力系統方面，370Z 搭載原廠代號 VQ37VHR 的 3.7 升 V6 引擎，在全球市場歐規、美規與日規當地排放規範有著不同的輸出表現，而終極汽車引進規格擁有 328hp/7,000rpm 最大馬力以及 37.3kgm/5,200rpm 的扭力表現，統一配備 7 速手自排的車型，在傳動配置上為前中置引擎後輪驅動設定。
在性能展現上，由 3,700cc 大排氣量自然進氣引擎所堆砌的動力輸出相當令人陶醉，伴隨著趨近紅線區的轉速，以及高亢的引擎運轉聲浪，在美型優雅的外觀披覆下，實則為一部兇猛的性能猛獸。
終極汽車此次統一引進配備 7 速手自排的車型。在未來面臨大改款之前，370Z 能夠以更動感的外型加上傳統大排氣量自然進氣引擎，後輪驅動等傳統跑車設計繼續感動著熱愛熱血性能的忠誠崇拜者。而在講求成本、電能化的趨勢之下，可以用不到 150 萬的價格買到超過三百匹、擁有歷史意義的跑車，何樂而不為呢?