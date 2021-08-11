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Ford Kuga ST-Line No.044 ---- 駕駛疲勞警示系統實用，仍須精神充足才上路

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-11 18:55:41

Ford Kuga ST-Line 加入本站長期測試車隊陣容以來，其配備的 Ford Co-Pilot 360™ 全方位智駕科技輔助系統對於行車安全帶來許多幫助，其中駕駛疲勞警示系統，減少精神不濟時的風險。

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Kuga ST-Line 所搭載的駕駛疲勞警示系統，可在行車期間車速達到 64km/h 以上時進入待命狀態，即時監測駕駛人的狀態，當系統判斷可能有疲勞駕駛風險時，將進行提示，讓駕駛先行休息，補足精神後才上路。

駕駛疲勞警示系統判斷的依據，除了駕駛方式之外，也會參考道路標線及其他因素等，來即時計算駕駛人的專注與警覺程度，若發現駕駛行為異常，可能為疲勞狀態時，系統會分為 2 個階段來警示，第一階段會透過儀錶板顯示建議稍作休息的訊息，但僅會短暫出現。

一旦駕駛疲勞警示系統在發現駕駛有疲勞駕駛情況，發出第一階段警示卻未做出足夠反應，持續駕車且讓駕駛狀態更不穩定時，系統便會發出第二階段警示，透過資訊顯示器不斷發出訊息，搭配警示音效也持續鳴響，直到駕駛按下取消才會停止。雖說此套系統在長期測試期間鮮少用上，但對於精神不濟時確實可帶來保障，當然養足精神才上路，才是負責任且基本的駕駛態度。

本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，作為日常通勤與代步之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，迄今尚未再度添加燃油，因此無平均油耗數字可分享，接下來將在加滿油後，於日後的長期測試文章中再行分享，敬請期待。

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