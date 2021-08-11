採用 1.6 升 NA 動力　小改款 Nissan Kicks 導入中東市場

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外觀方面，S 配備鹵素頭燈、LED 尾燈、16 吋鋁合金輪圈、後擾流尾翼、車身同色車外門把、車身同色後視鏡、倒車雷達，S 升級 LED 前霧燈，SL 升級 LED 頭燈、日行燈、黑色烤漆車外後視鏡片含 LED 方向燈等。
內裝與配備方面，S 配備織布座椅、2 具 SRS 輔助氣囊、定速巡航、駕駛座扶手、2 支揚聲器、四門電動窗、中控鎖、VDC 車身動態穩定系統，SV 配備 7 吋 Advanced Drive-Assist® 數位儀錶板、7 吋多媒體觸控螢幕、倒車顯影、Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接、4 支揚聲器、鍍鉻車內把手，SL 配備 I-AVM 智慧環景影像監控系統、皮質包路方向盤、皮質包覆排檔頭、駕駛模式調整、BOSE 6 支揚聲器音響 (含 UltraNearfield™ 駕駛頭枕喇叭)、單區恆溫空調、座椅側邊及簾幕式輔助氣囊、電子手煞車、Auto-Hold、中央扶手含置物空間及引擎遙控發動功能。
動力配置方面，中東規格 Kicks 採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 118hp 最大馬力及 155Nm 峰值扭力，搭配 Xtronic CVT 無段變速箱及前輪驅動。國內市場方面，總代理裕隆日產目前尚未導入小改款 Kicks，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。