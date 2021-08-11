統一配置 1.5 升渦輪引擎　第 11 代泰規 Honda Civic 三種規格登場

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第 11 代 Civic 最早於今年 4 月在北美市場首發，泰規車型在外觀方面與北美市場相同，採用低扁的水箱護罩搭配大面積的 LED 頭燈設計，結合較上一代更長的車身以及傾斜的 A 柱營造出更成熟的動感姿態。其中列為車系當中的頂規 RS 車型擁有專屬的水箱罩與前保險桿設計，配有 RS 徽飾、LED 日行燈、前霧燈與 LED 尾燈、黑色後視鏡、黑色車門把手、黑色鯊魚鰭天線、黑色鴨尾、雙邊尾飾管及 17 吋鋁圈。
內裝方面中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊，同時 RS 車型方面也採用了皮質搭配紅色縫線裝飾，提供運動化金屬腳踏板營造熱血的氛圍。配備方面，全車系將 Honda Sensing 列為標準配備，包含 CMBS 碰撞緩解系統、LKAS 車道維持輔助系統、車道偏移警示 LDWS、自動遠光燈 AHB、含低速跟車功能主動式車距控制 ACC、前方車輛駛離提醒 LCDN 等功能。其餘還包含了 7 吋 TFT 多媒體系統、恆溫空調、遠端遙控啟動車輛等，RS 車型則更有雙區恆溫、智慧鑰匙卡、無線充電、換檔撥片、10.2 吋液晶螢幕、9 吋多媒體螢幕含無線 Apple CarPlay 功能、雙前座電動調整座椅等專屬配備。
動力表現上，泰規 Civic 全車系統一配置 1.5 升 DOHC 雙凸 4 缸渦輪增壓引擎，搭配 CVT 無段變速系統，最大馬力達 178ps / 6,000rpm、最大扭力 24.5kgm / 1,700~4,500rpm。以此次泰規 Civic 所提供的配備表現來看，幾乎擁有全面性的科技應用，可以見得 Honda 對於當地市場的重視程度。