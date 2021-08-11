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統一配置 1.5 升渦輪引擎　第 11 代泰規 Honda Civic 三種規格登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-11 18:55:41

隨著第 11 代 Honda Civic 陸續於北美、日本市場推出後，泰國作為亞大地區最重要的市場之一也於日前宣布泰規版本正式登場，提供 EL、EL+ 與 RS 三個等級，售價分別是 96.49 萬泰銖、100.99 萬泰銖以及 119.99 萬泰銖起。

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第 11 代 Civic 最早於今年 4 月在北美市場首發，泰規車型在外觀方面與北美市場相同，採用低扁的水箱護罩搭配大面積的 LED 頭燈設計，結合較上一代更長的車身以及傾斜的 A 柱營造出更成熟的動感姿態。其中列為車系當中的頂規 RS 車型擁有專屬的水箱罩與前保險桿設計，配有 RS 徽飾、LED 日行燈、前霧燈與 LED 尾燈、黑色後視鏡、黑色車門把手、黑色鯊魚鰭天線、黑色鴨尾、雙邊尾飾管及 17 吋鋁圈。

內裝方面中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊，同時 RS 車型方面也採用了皮質搭配紅色縫線裝飾，提供運動化金屬腳踏板營造熱血的氛圍。配備方面，全車系將 Honda Sensing 列為標準配備，包含 CMBS 碰撞緩解系統、LKAS 車道維持輔助系統、車道偏移警示 LDWS、自動遠光燈 AHB、含低速跟車功能主動式車距控制 ACC、前方車輛駛離提醒 LCDN 等功能。其餘還包含了 7 吋 TFT 多媒體系統、恆溫空調、遠端遙控啟動車輛等，RS 車型則更有雙區恆溫、智慧鑰匙卡、無線充電、換檔撥片、10.2 吋液晶螢幕、9 吋多媒體螢幕含無線 Apple CarPlay 功能、雙前座電動調整座椅等專屬配備。

動力表現上，泰規 Civic 全車系統一配置 1.5 升 DOHC 雙凸 4 缸渦輪增壓引擎，搭配 CVT 無段變速系統，最大馬力達 178ps / 6,000rpm、最大扭力 24.5kgm / 1,700~4,500rpm。以此次泰規 Civic 所提供的配備表現來看，幾乎擁有全面性的科技應用，可以見得 Honda 對於當地市場的重視程度。

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