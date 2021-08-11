Mugen 宣布推出第 11 代 Honda Civic Hatchback 專屬改裝套件

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Civic Hatchback 掀背的造型向來是該車系運動化的象徵，此次 Mugen 提供第 11 代 Civic Hatchback 的套件稱作 Infinite Parts，以“Dynamic & Sports”為開發理念，提供專注外觀造型和駕駛性能的消費者，分別有前水箱護罩、前下擾流、側裙以及 18 吋鍛造輪圈、尾翼等部位的改裝選擇，加上更顯眼的雙出運動化排氣管整體的運動氣息更為濃厚。除了外觀套件之外，Mugen 亦提供晴雨窗、碳纖維牌照框、碳纖維車門把手保護墊、車內腳墊等...配件供車主自由搭配。
日規 Civic Hatchback 採用 1.5L Turbo 渦輪引擎，於 6,000rpm 時可輸出 182ps 最大馬力，於 1,700~4,500rpm 間可輸出 24.5kg-m 峰值扭力，變速箱可選擇 6 速手排或 CVT 無段變速系統，全車系採用前輪驅動，在 WLTC 標準下的平均油耗均為 16.3km/L。
Civic 車系在國內市場方面自第 9 代停產後並無持續導入新車型，而入手門檻低、改裝品項多的特性是許多玩車人的記憶，至今仍是車迷之間津津樂道的議題。