累積製造超過 20 萬輛美規 Metris 及 Sprinter　Mercedes-Benz Vans 歡慶美國 Cha

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2006 年時 Charleston 廠正式啟用，採用 SKD (半散件) 方式於美國當地製造 Sprinter 車系，也供應掛上 Freightliner 廠徽的 Sprinter，後續隨著 Vito 車系進入 W 447 世代而增加生產美規版本的 Metris 車系，員工人數從早期 DaimlerChrysler Manufacturing International (DCMI) 時代的 100 人，成長至目前超過 1,600 人的規模。
Charleston 廠製造的 Sprinter 車系及 Metris 車系迄今已累積超過 20 萬輛，而美國更成為德國之外 Sprinter 的全球第二大市場，因此在今年 3 月時 Mercedes-Benz 宣布對該廠投資 5 千萬歐元，將在 2023 年時負責生產新世代 eSprinter 純電動廂型車，迎接新能源時代。
國內市場方面，目前台灣賓士正販售 Vito 及 V-Class 車系，但未引進 Sprinter 車系，而 Metris 車系則有貿易商自行進口，主要的特色在於導入對開式尾門版本，在街頭遇見時可稍加留意其與 Vito 間的差異性。