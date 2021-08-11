新台幣 124.9 萬元起　Hyundai Kona Electric 正式在台上市

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外觀方面，Kona Electric 在車頭配置一體成形水箱護罩造型，左前保桿預留專屬充電座口，足踏 17 吋雙色低風阻鋁圈。內裝方面，Kona Electric 配備 10.25 吋數位車資顯示幕、8 吋懸浮觸控多媒體系統、PDS 三段式動能再生制動系統 (附控制撥片)、低電量警示系統、充電狀態指示燈、CCC 智慧型電能監控系統(附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調)、VESS 虛擬引擎聲效系統、SmartSense 先進主被動安全科技 (Level 2 半自動駕駛輔助)。
動力配置方面，Kona Electric 採用的高效永磁同步電動馬達，標準型 EV 300 可輸出 136ps 最大馬力，增程型 EV 500 可輸出 204ps 最大馬力，峰值扭力均為 40.3kg-m。
電池方面，Kona Electric 採用液冷式鋰離子聚合物電池模組，標準型 EV300 容量為 39.2kWh，WLTP 最大續航里程為 312 公里；增程型 EV500 電池容量則為 64kWh，WLTP 最大續航里程為 482 公里。
充電方面，Kona Electric 支援 CCS Combo 1 DC 直流快速充電 及SAE J1772 規格 AC 交流電充電，隨車附 Hyundai 原廠 ICCB 隨車充電線，也可協助建置 U-Charger 家用充電樁。南陽實業並與「Yes! 來電」合作，也在台北、台中、高雄據點建置高速充電站及標準充電車位，計畫 2022 年增設完成西部主要據點之高速充電站，全國半數據點將配備標準充電車位。
南陽實業提供 Kona Electric 電動車電池系統 8 年或 16 萬公里保固，保障期間維持 70% 以上電池健康度，另外也導入電池模組分件維修技術，無須電池模組全置換，可望大幅降低車主養護負擔。Kona Electric 將自 8/20 起於全國六大 e-Store 據點（內湖、中和、中壢、西屯、北台南、博愛）正式展開銷售。