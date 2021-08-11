慶祝日本上市 35 周年　日規 Toyota Supra 推出兩款限量車型

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首先在 RZ "35th Anniversary Edition"車型方面，其外觀採用 Matte Storm Gray 灰色塗裝烤漆，內部採用專屬深紅色處理座椅、無線充電板等配備；SZ-R"35th Anniversary Edition"車型則配有紅色卡鉗、消光黑色後視鏡、Alcantara 和深紅色真皮座椅、運動踏板，並提供 5 種車色選擇。此外，兩款車型均配備消光黑 19 吋鍛造鋁輪，副駕駛座前方的中控台飾條也加入特別設計的 35 週年碳纖維飾板。
動力配置方面，GR Supra 3.0 升車型搭載 BMW B58 2,998cc DOHC 24V 直列 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎 ，於 5,800rpm 時可輸出 387ps 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 時可輸出 51kgm 峰值扭力，搭配 ZF 8HP51 8 速手自排變速箱與後輪驅動。2.0 升車型則搭載 B48 1,998cc 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,000rpm 時可輸出 258ps 最大馬力，於 1,550~4,400rpm 時可輸出 40.8kgm 峰值扭力。
Supra 車系在 A80 世代停產 17 年後，透過與 BMW 合作的方式推出新世代 A90 車系，受到消費者的歡迎，和泰汽車選在 2019 年 9 月 4 日正式發表，目前最新年式提供的編成與建議售價分別是 2.0T (新台幣 199 萬元起)、2.0T Premium (新台幣 216 萬) 及 3.0T Premium (新台幣 249 萬元起)，試駕報導 [請按此參閱] 。