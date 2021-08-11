全台不到 10 輛　Porsche Boxster 25 週年紀念正式抵台發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche 在 1993 年底特律車展推出 Boxster 概念車，量產版本於 1996 年登場，迄今經歷 4 次改版，累積產量超過 35.7 萬輛，成為品牌重要的入門敞蓬跑車。為了慶祝推出 25 週年，紀念車採全球限量 1,250 輛的方式推出，車色提供金屬 GT 銀色 (GT Silver Metallic)、金屬墨玉黑色 (Jet Black Metallic) 及金屬卡拉拉白色 (Carrara White Metallic) 共 3 款選擇，據官方透露 3 種車色在台都有車主選擇，並以銀色塗裝為大宗。
外觀方面，Boxster 25 週年紀念車以 GTS 4.0 車型為基礎，加入了第一代概念車的設計元素，在前保險桿、車側進氣格柵、Boxster 字樣以及雙色 20 吋鋁合金輪圈都採用釹銀色 (Neodyme) 元素點綴，油箱蓋內部也換上專屬浮雕鋁質設計，排氣尾管施以高亮澤處理，軟蓬採用紅色達到對比的效果，另外還配備車身降低 10mm 的保時捷主動式懸載調整系統 (PASM)。
內裝方面，Boxster 25 週年紀念車採用酒紅色柔感真皮內裝，搭配髮絲紋鋁合金內裝飾板套件、14 向電動調整跑車座椅、車門檻施以雙色 'Boxster 25' 字樣及電熱裝置的多功能 GT 跑車式方向盤等配備。
動力配置方面，Boxster 25 週年紀念車採用與 718 Boxster GTS 4.0 相同的後中置水平對臥 6 缸汽油引擎，於 7,000rpm 時可輸出 400hp，於 5,500rpm 時可輸出 430Nm 峰值扭力，搭配 7 速 PDK 雙離合自手排變速系統及後輪驅動，也具備保時捷扭力分導系統搭配機械限滑差速器，原廠宣稱 0-100km/h 加速在搭載跑車計時套件的情況下需 4 秒即可完成，極速達到 288km/h。
Boxster 車系雖然是品牌的入門級跑車，但是對於 Porsche 品牌相當具有意義，不僅代表 Porsche 在產品車型策略上的重新定位，也成為 Porsche 經歷 1990 年代財務狀況較困頓時的全新轉捩點，如今在問世 25 年後以限量紀念車來致敬此段歷史，對於車迷朋友來說相信是一個收藏的機會。