Model Y 優先　Tesla Cybertruck 將延後至 2022 年開始量產

我是廣告 請繼續往下閱讀
Cybertruck 是 Tesla 在 2019 年 11 月發表的第一款皮卡作品，全車系編成與建議售價分為單馬達 (39,900 美元) 、雙馬達 (49,900 美元) 及三馬達 (69,900 美元) 共 3 款，國內官方網站也開放以新台幣 3 千元進行全額可退的預訂作業，若選配全自動輔助駕駛需加價新台幣 22.2 萬元。
外觀方面， Cybertruck 採用稜角鋒利的科幻設計語彙，透過 Ultra-Hard 30X Cold-Rolled 高硬度 30X 冷壓不鏽鋼製作外難以刺穿的外殼，不僅可抵抗碰撞、刮傷，甚至可降低鏽蝕機率，至於玻璃為高強度多層聚合材質，可吸收並抵抗外力撞擊，車門把手與現行 Tesla 車款同為隱藏式設計，不過也率先導入數位後視鏡，使車外線條極度平整，頭尾燈皆採用 LED 光源，車身四周以防刮材質包覆，輪拱刻意加大，營造有如未來裝甲車的面貌。
內裝方面，Cybertruck 也與外觀同樣採用稜角銳利的設計語彙，前後座各 3 人座的設計，可搭載 6 名成人，第二排座椅下方還提供額外的置物空間，中控台搭載全新設計介面的 17 吋觸控螢幕，最後座椅頭枕採用固定式設計，車定配有全景天窗，中控台相當平整，方向盤採用寬扁的雙幅式設計，更標配 Autopilot 自動駕駛輔助系統。
性能表現方面，Cybertruck 單馬達後輪驅動車型可於 6.5 秒內完成 0-60mph 加速，雙馬達四輪驅動車型則為 4.5 秒內，三馬達四輪驅動車型更進步至 2.9 秒內，單馬達車型最大續航力超過 402.3 公里，雙馬達車型超過 482.8 公里，三馬達車型則超過 804.7 公里，單馬達車型最大拖曳能力超過 3,402 公斤，雙馬達車型超過 4,535.9 公斤，三馬達車型則超過 6,350.3 公斤。
機能表現方面，Cybertruck 擁有 35 度的進入角與 28 度的離去角，最低距地高達到 406.4mm ，總置物空間達到 2,831.7 公升，最大載重達到 1,587.6 公斤，貨台不僅長度達到 1,982.2mm ，更支援關閉及上鎖功能，此外還配備可自動平衡並高低調整各 10.16 公分的主動式氣壓懸吊系統，也可對應 V3 充電技術，貨台本身也具備供電能力，可替原廠圖片中停放與貨台的 Tesla ATV 充電，Cybertruck 也具備儲存壓縮空氣的能力，帶來豐富實用的機能。