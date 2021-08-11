歐風韓裔旅行車　Kia Ceed Sportswagon 台中沙鹿展間實拍

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現行 Kia Ceed Sportswagon 首次於 2018 年 3 月登場，而國內首批配額為 100 輛。外觀方面採用家族式 Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩設計，車頭兩側使用狹長狀的矩陣式 LED 頭燈，前保險桿也透過大面積的進氣孔與氣壩設計強化侵略的氣息，並配備 225/45 R17 輪胎及歐風雙色切削鋁圈。
頭燈、日行燈與方向均為 LED 設計。
內裝與配備方面，Ceed Sportswagon 首批前 100 輛免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板，也標準配備貼身感應式電動尾門及 Drive WiSE 智慧安全輔助系統，包含 FCA 前方主動煞車輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)、SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、BCW 盲區防撞警示系統、RCCW 後方交通警示系統，原廠宣稱符合 Level 2 半自動駕駛輔助等級。酬載機能方面，Ceed Sportwagon 的行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅傾倒後可提昇至 1,694 公升。
前 100 輛免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板。
Ceed Sportwagon 的行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅傾倒後可提昇至 1,694 公升。
動力配置方面，本次引進的 Ceed Sportswagon 採用首次導入國內的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，具備 CVVD (Continuously Variable Valve Duration) 連續可變氣門持續期間技術，可輸出 160ps 最大馬力及 25.8kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速系統及前輪驅動。
配有電動尾門。
近年來受到消費者對於審美觀的改變，旅行車在國內市場受到特定族群的愛戴，而 Kia Ceed Sportswagon 的到來讓消費者有多了一個新選擇。未來有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，為讀者帶來第一手消息。
※ 感謝 Kia 台中沙鹿展示中心提供照片