路面耐用度更高　交通部推瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法

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交通部公路總局材料試驗所自 2020 年開始研發"瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法"，透過特製機械設備，"移動式路面銑洞機"進行道路坑洞刨削，再使用瀝青磚填補，宣稱能夠有效加快路面坑洞修補速度。據交通部公路總局表示，移動式路面銑洞機械，可於道路坑洞處快速刨削出一個符合選定瀝青磚尺寸的精準完整孔洞，孔洞的形狀可依需求任意選定為方型或圓型，操作者可簡單快速選定銑洞形狀，於 10 分鐘內可完成 1 個孔洞銑刨，再藉由適當黏結材料進行瀝青磚填補，達到 1 個坑洞修補，時間僅需 10~15 分鐘，且耐久時間可達 2 年以上。
而該機械化工法已於交通部公路總局一工處、二工處及四工處示範推廣，解決了目前道路坑洞修補面臨的問題，包含坑洞修補耗時導致交通管制時間長、雨天冷料填補即修即壞耐久性不佳，以及坑洞修補作業人員較多等問題；另一方面則是發揮「瀝青磚」修補的堅固耐久特性，有效延長路面壽命。
移動式路面銑洞機械，可於道路坑洞處快速刨削出一個符合選定瀝青磚尺寸的精準完整孔洞，孔洞的形狀可依需求任意選定為方型或圓型，操作者可簡單快速選定銑洞形狀，於 10 分鐘內可完成 1 個孔洞銑刨，再藉由適當黏結材料進行瀝青磚填補，達到 1 個坑洞修補，時間僅需 10~15 分鐘，且耐久時間可達 2 年以上。交通部公路總局最後說明"移動式路面銑洞機"屬第 1 代原型機，將持續研發第 2 代結合 AI 更高效能的路面銑洞機「車載式路面銑洞機」，將銑洞、粒料吸除、填膠、置放瀝青磚等作業全部整合為全自動化瀝青路面修補機，並可將整套裝置裝設於車輛上，讓公路管理機關施工人員不需全程站立在路面上，只需以 1-2 個人力透過面板裝置操作，可以在更安全的環境下進行路面坑洞修補工作。